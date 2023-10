En un partido crucial, Universitario de Deportes busca ganar el Torneo Clausura, pero enfrentará a un complicado Sport Huancayo. Referente a este último, existe una curiosidad sobre uno de sus jugadores destacados, es que Ricardo Salcedo confesó ser hincha crema.

El mediocampista del Rojo Matador reveló en una entrevista en el año 2022 para el diario Popular, que uno de sus sueños era jugar en el equipo merengue y que, al renovar su contrato con Sport Huancayo, solicitó una insólita cláusula de salida que le permitiera unirse a la U si surgía una oferta.

“Es un sueño de toda la vida jugar en el equipo del cual soy hincha. Cuando renové con Huancayo hace algunos años, pedí que me incluyeran una cláusula que me permitiera unirme a Universitario si llegaba una oferta, pero luego me enteré de que no la habían agregado”, comentó.

En la misma entrevista, el volante de 32 años mencionó que en las temporadas 2018 y 2019, los cremas se habían interesado en ficharlo, pero no se concretó ningún acuerdo. “La ‘U’ me contactó en 2018 y 2019, pero no llegamos a un acuerdo. Esta vez, la directiva de Huancayo me ha dado su palabra”.

Cabe mencionar que Ricardo Salcedo es una pieza fundamental en Sport Huancayo, dirigido por Wilmar Valencia, y es considerado por algunos como un referente del club y que lo más probable tengo una oferta de algún otro equipo.

Por su parte, el conjunto del Rojo Matador, ya clasificado para la Copa Sudamericana del próximo año, está decidido a complicarle las cosas a los merengues en la recta final del Torneo Clausura.

Por último, Sport Huancayo ocupa actualmente la sexta posición en la tabla del campeonato con 29 puntos, mientras que en la tabla acumulada ocupan el quinto lugar con 56 unidades.

La actualidad de Ricardo Salcedo en la temporada 2023 de la Liga 1:

El mediocampista Ricardo Salcedo ha podido jugar 30 partidos en este 2023, disputando 13 enfrentamientos por el Clausura, 15 por el Apertura y 2 en la Copa Libertadores. Se encuentra valorizado en 325 mil euros, según transfermarkt.

¿Cómo llega Sport Huancayo ante Universitario de Deportes?

El equipo de Sport Huancayo llega con una victoria de 1-0 como local ante Sport Boys en la fecha pasada. Gracias a esto, han asegurado su presencia en la Copa Sudamericana 2024.