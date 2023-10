Ex figura de Alianza Lima cumplió su tercer descenso profesional: Francisco Duclós

Dicen por ahí que la vida del futbolista es bastante sencilla, porque trabaja poco y disfruta mucho. Lo cual no termina siendo del todo exacto según lo que se puede ver en el día a día. Entregan algo de su vida cada temporada, y cuando les va mal, son los más golpeados.

En las reglas del fútbol peruano no desciende solamente un club, son normalmente 2 que van a segunda división, y por ahí un tercero en revalidación. Ahora, ¿Se imaginan cómo se sentirá un jugador si desciende una vez? Ese sentimiento ahora se va a multiplicar por tres.

Ahora, estamos hablando de una figura en su momento de Alianza Lima, formado y llamado a ser capitán en el primer equipo. Pero pasó sin pena ni gloria por Matute, donde descendió en la temporada 2020, aquel año trágico donde Los Íntimos perdieron la categoría en un cierre lamentable frente al Sport Huancayo.

Sin embargo, en años pasados logró el título nacional en 2017, pero esa historia queda en el olvido luego de consumarse su primera baja. El segundo desenlace lamentable pasó en 2022 con Ayacucho FC, ahí El Lord, con 1.82 metros, no pudo impedir la caída de Los Zorros. Concretando su segundo descenso.

Cerrando esta editorial del recuerdo con lo que pasó este 2023, cuando llegó a la Academia Deportiva Cantolao, para darle jerarquía, pero El Delfín mucho no pudo realizar. No tuvo chances de mantenerse en primera división, así el ex Alianza Lima completó sus tres descensos absolutos. Historia de complicaciones para Francisco Duclós.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando reciba a ADT de Tarma en Lima por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Christian Cueva, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. ADT de Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima por la fecha 18 del Torneo Clausura y enfrentará a ADT de Tarma el sábado 21 de octubre desde las 4:00 PM en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y ADT de Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a ADT de Tarma por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 16 partidos y se ubica en la posición 4 con 33 puntos, 9 partidos ganados, 6 empatados y 1 perdido, con 17 goles a favor y 6 goles en contra.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Alianza Lima?

Mediante comunicado oficial, Alianza Lima dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas virtualmente vía Joinnus (si es que hay otro punto de venta, será en el Estadio de Matute – Alejandro Villanueva).