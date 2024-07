No hay ninguna duda que el gran deseo de Universitario es tener a Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú. Sabiendo que la situación es complicada, todo se podría resolver si es que el cuadro crema y el delantero cumplen con las exigencias de Seattle Sounders.

Pero, más allá de que eso pase, durante la última semana mucho se ha hablado sobre cómo van las negociaciones entre Universitario y Raúl Ruidíaz. Llegando información desde Perú y Estados Unidos, la situación podría enojar a muchos hinchas cremas, pero es que tampoco se puede ser necio ante la verdad.

La primera gran verdad es que Raúl Ruidíaz tiene contrato con Seattle Sounders hasta diciembre del 2024. Bajo esta figura, el cuadro crema tiene dos opciones: comprar su fichaje o esperar que el delantero rompa su contrato con el cuadro de la MLS.

En este punto hay que aclarar que el pase de Raúl Ruidíaz se estima en 1.2 millones, tal como indica el periodista Alonso Contreras en declaraciones recogidas por El Comercio de Perú: “La ‘U’ debe pagar $1.2 millones si lo quiere liberar”.

Raúl Ruidíaz, jugador del Seattle Sounders, podría volver a Universitario. (Foto: IMAGO)

¿Raúl Ruidíaz llegó a un acuerdo con Universitario?

La segunda gran verdad es que Universitario sí quiere tener a Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú y está haciendo esfuerzos por lograrlo. Esto quedó claro luego que Jean Ferrari, administrador del cuadro crema, viaje a Estados Unidos para tener una charla cara a cara con el goleador.

Así pues, el periodista Gustavo Peralta nos brinda información privilegiada. Hablando de tiempos de contrato y avance en negociaciones, el hombre de prensa aclaró el panorama: “Lo de Raúl Ruidíaz a Universitario está en un 90%. El club le ofrece 2 años y medio de contrato si Seattle suelta al jugador ahora mismo”.

Lo que sí no es cierto, como se ha deslizado en las últimas horas, es que Raúl Ruidíaz jugará con Universitario pues ya firmó en secreto. Siendo la información de minuto a minuto, todavía no llegan a buen puerto el delantero, el cuadro de Perú y Seattle Sounders. Pues hay que recordar que tiene contrato y de eso no se va a librar sin pagar. Acá o la ‘Pulga’ pone de su dinero para salir o el cuadro crema hace el esfuerzo monumental para tenerlo.

¿Cuánto gana Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz gana 3 millones de dólares en el Seattle Sounders. Llevándose al mes 250 mil dólares en promedio, el delantero tiene contrato hasta diciembre del 2024.

¿Cuánto es el valor de Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz vale 2,50 millones de euros, según Transfermarkt. Fichado hasta diciembre del 2024 por Seattle Sounders, el delantero de Perú es jugador franquicia de la MLS y estrella del plantel.