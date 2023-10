Recordar sus golazos siempre será motivo de orgullo para el universo Alianza Lima, llegó desde el sur para poder hacer historia en solo una temporada. Fernando Martel es un recuerdo vivo, está bien referenciado en todos los sentidos, siempre es objeto consultivo.

El talentoso volante, hoy muy lejano al fútbol profesional, habló sobre el partido que tendrá su país contra Perú. Dejando una denuncia poderosa en la entrevista con el Diario Depor, donde acusó a Chile, de forma abierta, por no convocar a los mejores futbolistas.

“Acá en Chile, los representantes tiran bastante la escoba, creo que hay jugadores deberían ser llamados a la selección. No he visto un partido de fútbol hace diez años, lo que hablo es por lo que veo en las noticias”. Desarrolló su idea el buen Fernando Martel, frontal y directo como siempre.

También, el ex enganche blanquiazul comentó sobre el nivel de ambos países: “Los equipos chilenos y peruanos no logran avanzar ni salir de los octavos de final, eso habla que el recambio va a costar para ambas selecciones. Más allá que hay jugadores que están en gran nivel, pero cuando se juntan es muy poco el trabajo”.

Finalmente, para no olvidar a Alianza Lima, recordó su salida sorpresiva en la temporada 2006: “Estoy agradecido de la gente más allá que uno quiso hacer más cosas. Me hubiese encantado jugar una Copa Libertadores con Alianza para borrar la imagen de no seguir avanzando, pero no se hizo las cosas bien a nivel de técnico, jugadores y dirigencial”.

“Se hicieron las cosas mal. Ese equipo tenía que traer tres a cuatro personas más, debió invertir, pero el ego de algunos lo llevó más allá. No hubo beneficio de la institución. Yo estaré muy agradecido de la hinchada de Alianza por lo que logré dentro del campo”. Fernando Martel fue claro, y mostró su amor absoluto para el universo Alianza Lima.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de la selección de Perú en Eliminatorias?

Mediante comunicado oficial, la selección de Perú dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.