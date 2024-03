Gabriel Costa todavía no sale de la nube gris que lo está mojando. Colocado debajo de ella luego que hiciera unos gestos repudiables a los hinchas de Alianza Lima, ahora el extremo fue separado del equipo, multado económicamente y el Comando Sur le envió un mensaje.

Consciente que sus acciones pueden traer graves consecuencias, Gabriel Costa no tardó mucho y empleó sus redes sociales para disculparse con los hinchas de Alianza Lima. Aceptando su error y mostrando arrepentimiento, el extremo mandó un discurso de paz y unión en su Instagram.

“Queridos blanquiazules, quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas. Me siento muy arrepentido. Valoro y respeto mucho a esta camiseta y también a ustedes, como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando, hasta el final, por esta camiseta”.

Con esto, Gabriel Costa empieza a buscar el perdón de la hinchada de Alianza Lima. Si bien el club ya actuó y lo sancionó no citándolo para el partido de este miércoles y una multa económica, el mayor castigo es el repudio del fanático íntimo.

Y es que en redes sociales varios hinchas de Alianza Lima dejaron mensajes de alto calibre contra Gabriel Costa. No aceptando sus gestos, algunos fueron: “Ahora somos ‘Disculpas Lima’. Que juegue bien no es mucho pedir, siendo el mejor pagado del plantel, es lo mínimo que puede hacer”. “Juega bien y la gente va a perdonar”, “Ustedes ven si las toman o las dejan. Para mí la única forma de demostrar es en el verde, cuando le toque jugar”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gabriel Costa en Alianza?

Gabriel Costa tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando en la temporada 2023 como el gran refuerzo, el extremo nunca sobresalió ni trascendió de manera llamativa.

¿Cuánto gana Gabriel Costa en Alianza Lima?

Gabriel Costa gana en Alianza Lima 50 mil dólares aproximadamente. Firmando por dos años, si completa ambas temporadas se embolsará la suma de 1 millón 200 mil dólares.