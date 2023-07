Alianza Lima todavía no informa de manera oficial la salida de Guillermo Salas. El ahora ex entrenador blanquiazul por la información de los mejores periodistas de la casa victoriano. Debe estar expectante de lo que suceda con su futuro inmediato.

Es casi imposible ver algo diferente, Chicho ya no seguirá en Alianza Lima, lo dicen quienes más saben. Por eso, ante la salida del director técnico peruano, se formaron muchas opiniones al respecto. Desde quienes están conformes con esta teórica decisión.

Hasta quienes sienten que le metieron la mano a Guillermo Salas, para estos últimos, Chicho es víctima de un grupo de jugadores que no han dejado todo en la cancha. Y abiertamente lo dijeron, culpando a un jugador, que hoy es referente principal.

En los últimos días se hizo famosa en Twitter, la cuenta de

PABLO DE LOS BACKYARDIGANS GRONE. Por su opinión con información, pero también algo de enojo: “Alguien se olvidó ser futbolista y pasó a ser dirigente y primiciero, todo se sabe señor barcos, que bien se mueve con su amiguito para soltar la información de la salida de salas jajajajaja. Eres tan miserable que se la rotaste a tu amigo Merlo, y es más, todavía ni le informaba a él”.

HERNÁN BARCOS CONTESTÓ FUERTE:

Hernán Barcos, fiel a su estilo, encaró a este grupo de hinchas conocidos como Los Dibujitos. El Pirata no se guardó nada y le hizo una invitación: “Ahahahhaa me haces reír. Nosotros somos parte del club y no sabemos nada de noticias. Imagínate tú, ¿quieres manchar mi imagen o mi integridad? Da la cara, amigo y tomamos un café”.

