Noticias NFL: Aaron Rodgers responde cuántos años jugará en New York Jets

Uno de los grandes movimientos que se dio en la temporada baja de la NFL 2023 tuvo a Aaron Rodgers como protagonista. El quarterback pasó de jugar en Green Bay Packers a defender los colores de New York Jets, y sin ni siquiera haber empezado la Semana 1, A-Rod ya respondió cuando le preguntaron cuántos años jugará en su nuevo equipo.

¿Se encienden las alarmas en los Jets? Mike Florio, del portal Pro Football Talk, publicó que Rodgers aún tiene que reestructar su contrato que empezó asumir el equipo de New York desde la NFL 2023. Esto no sería problema para el QB, ya que acordó extender el bono que tiene por US$58.3 millones hasta el 2024. Se empieza a intuir hasta cuándo jugará el mariscal de campo.

Según Florio, Aaron Rodgers y New York Jets “presuntamente” acordarán un contrato modificado antes del inicio de la Semana 1 de la NFL 2023 en la que jugarán contra Buffalo Bills el lunes 11 de septiembre a las 20:15 ET. El principal tema a tratar es cómo y hasta cuándo se estirará el dinero por compensación que recibirá el quarterback. Podría ir más allá del 2025 en vísperas que A-Rod le dé una mano a su nuevo equipo.

Con el campamento de entrenamientos en marcha, a Robert Saleh, entrenador en jefe de New York Jets, le preguntaron sobre el futuro de Aaron Rodgers en el equipo y lo primero que hizo fue quitarle presión. “No lo presionaría para que se comprometiera con algo así, pero me sorprendería sino juega varios años. Parece un niño pequeño por ahí. No quiero arrinconarlo y obligarlo a comprometerse con algo así”, dijo el HC y la palabra del quarterback, de 39 años, estaba por llegar.

“Como me siento ahora, creo que podría jugar varios años. Los Jets dieron mucho por mí. Entonces, solo jugar un año sería un flaco favor. Ahora, si ese año resulta ser un año mágico, ¿quién sabe? Es más que eso. Así es como se siente mi cuerpo y he hecho algunos cambios esta temporada baja con algo de entrenamiento y dieta”, sostuvo Rodgers en una entrevista con ESPN cuando le preguntaron sobre su futuro en la NFL.