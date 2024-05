Perú y Chile disputarán una nueva versión del ‘Clásico del Pacífico’ durante la Copa América Estados Unidos 2024. Jugando por la primera fecha del Grupo A el próximo viernes 21 de junio, el duelo ya está siendo calentado por históricas figuras del país ‘Mapocho’.

Brindando declaraciones a BOLAVIP, Miguel Ángel Neira, mundialista con Chile en España 1982, le bajó el dedo horrible a Perú y minimizó completamente al cuadro de Jorge Fossati: “Ni un brillo ese Clásico. Los peruanos son muy malos. Si Chile siempre les ha ganado, salvo cuando juegan allá. Es fácil jugar contra ellos”.

Afirmando también que “los peruanos ven la camiseta de Chile y tiritan, no es un rival en lo absoluto”, a las palabras de Miguel Ángel Neira se agregaron las de Jorge Aravena, volante del cuadro que hoy dirige Ricardo Gareca: “Los números dicen eso, es la estadística y no miente, les hemos ganado muchas más veces y hemos triunfado en Lima, los números no mienten”.

En total en todo el tiempo, Perú y Chile se han enfrentado en 84 veces a lo largo de la historia. Disputando cotejos amistosos, por Eliminatorias y en Copa América, el balance arroja que los ‘Mapochos’ ganaron en 43 veces, la ‘Bicolor’ en 24 y 17 empates.

Gareca es el nuevo técnico de Chile. (Foto: IMAGO)

El último resultado del ‘Clásico del Pacífico’ favorece a Chile por 2-0 ante Perú en Santiago. Chocando por las Eliminatorias para el Mundial 2026, ahora se volverán a enfrentar este viernes 21 de junio por la Copa América 2024. Jugando desde las 19:00 horas, el duelo se dará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por la Copa América 2024?

Perú vs. Chile juegan en vivo vía América Televisión este viernes 21 de junio desde las 7:00 PM horas de Perú. Chocando por la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024, el duelo se verá gratis por Movistar Deportes y lo podrás seguir online por Bolavip.

¿Qué canal pasa Perú vs. Chile por la Copa América 2024?

Perú vs. Chile se verá en vivo vía América Televisión y gratis en Movistar Deportes. Además, tendrás todas las incidencias del cotejo por la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024.