Complicado termina siendo cuando un ex jugador de cierto equipo, menciona aspectos negativos del club donde pasó un tiempo de su carrera. En este caso, termina siendo hasta repetitivo lo que sucede con Jairo Concha, quien de un momento a otro fue ácido sobre su pasado en Alianza Lima. En una entrevista reciente recibió la confrontación de un referente aliancista como Henry Quinteros, quien lo mandó a callar por criticar la forma en como se trabaja en La Victoria.

¿Qué dijo Jairo Concha sobre Alianza Lima?

Sin tener ningún tipo de remordimiento, otra vez tocó el tema del equipo del pueblo, y su participación a nivel internacional. Jairo Concha estuvo en el canal de la periodista Darinka Zumaeta , donde expuso su reflexión bastante polémica, por no mencionar otra cosa: “Es diferente porque, lamentablemente Alianza Lima en Copa Libertadores tiene una mala fama. Si tú preguntas en el extranjero por el club piensan que es un equipo fácil, que le vas a ganar sí o sí. Eso está mal”.

¿Qué piensa ahora Jairo Concha sobre Alianza Lima?

Es más, yendo en profundidad en todo lo mencionado anteriormente, el volante expone que se logró hacer historia en el barrio de Matute. Pero todo quedó ahí, será por la costumbre o mentalidad, sin embargo, los resultados no fueron positivos en el tiempo donde él estaba en Alianza Lima. Esto también señaló Jairo Concha, con su manera y palabras muy personales: “Cuando nosotros jugábamos, ya entrábamos con esa mochila. Cortamos la racha al ganarle a Libertad, pero de ahí no se hizo más”.

¿Jairo Concha quiso continuar en Alianza Lima?

Finalmente, también tocó el tema de su continuidad en Alianza Lima, donde el jugador juró que se quería quedar en el cuadro íntimo un tiempo más. Jairo Concha no veía con malos ojos tener una extensión de contrato, sin embargo, llegó al equipo de sus amores: Universitario de Deportes. Y le va muy bien: “No me quería ir como me fui. Lo que más me fastidió fue cuando le hicieron una entrevista y habla sobre mí. Dijo que Alianza es demasiado grande para esperar a un jugador cuando iba un día (en el club). Me pareció muy vende humo”.

Jairo Concha celebrando un gol con Universitario de Deportes. (Foto: Prensa “U”).

Jairo Concha con este tipo de afirmaciones ha traído comentarios en su contra por parte de la gente de Alianza Lima. Porque una vez más, no lo dijo cuando pertenecía al equipo del pueblo, y eso es un problema serio. Quizás, si hubiese hablado cuando era parte, las cosas cambiaban. Pero ahora en este momento, donde está al frente, siendo campeón nacional con Universitario de Deportes, parece hasta impertinente mencionar. Veremos qué más termina sucediendo al respecto.