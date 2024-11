Como es la vida muchas veces, cuando se trata de recordar el pasado dentro del fútbol peruano. Jairo Concha supo competir en Alianza Lima y logró hacer historia, al participar en el último bicampeonato íntimo. No todos lo recuerdan bien porque se pasó directamente al rival de toda la vida, sin embargo, eso termina siendo algo bastante anecdótico ahora mismo. Porque soltó una declaración potente, la cual seguramente traerá varios comentarios en este preciso momento.

¿Qué dijo Jairo Concha sobre sus excompañeros de Alianza Lima?

Una vez completado el título nacional con Universitario de Deportes , el primer en su haber como jugador crema. El popular Jairoco , mencionó que estaba triste la temporada anterior porque jugando en Alianza Lima perdió la chance de celebrar. Sin embargo, ya estando ahora en el club merengue, entiende por qué se gestó esa situación tan complicada para él: “El año pasado, lamentablemente, perdí un título, pero no iba a perder ante un equipo que se saca la m… todos los días entrenando y son profesionales”.

¿Cómo se siente Jairo Concha tras el título con Universitario de Deportes?

Lo que no se dio cuenta quizás Jairo Concha ante los micrófonos de L1 MAX, es que estaba criticando a sus compañeros de la temporada pasada. Lo cual después le traerá consecuencias. Ahora, su complemento en declaraciones, nos muestra a un profesional que logró algo muy personal en el equipo de sus amores: “Demostré que estoy a la altura de Universitario. Muy contento, no es mi primer título, pero este es mucho más especial. Gracias a Dios se me pudo dar la revancha”.

ver también El método de Universitario de Deportes para lograr el tricampeonato: A comparación de Alianza Lima

ver también Jean Ferrari logró bicampeonato con Universitario de Deportes y destrozó horrible a Alianza Lima

¿Qué dijeron desde Alianza Lima sobre Jairo Concha?

Henry Quinteros, como referente y un histórico capitán, salió al cruce por lo que dijo Jairo Concha. Donde pegó fuerte por lo que estaba oyendo, pues reaccionó en vivo: “Mejor que se calle. Está dando a entender que los que tuvo como compañeros el pasado no eran profesionales. ¿Por qué no lo dijo en su momento? Cuando tenía que encarar a sus compañeros, ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no les dijo ‘entrena bien que quiero campeonar’? ¿Por qué tiene que pasar esto para que recién lo diga?”.

Jairo Concha jugando en la Liga 1. (Foto: IMAGO).

Publicidad

Publicidad

En la mesa de debate con Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, se vio como el popular Pato, profetizó casi, lo que podría pasar con Jairo Concha muy pronto en la VIDENA, después de sus afirmaciones complejas. Despertando una polémica innecesaria, pero que si dolió en el corazón de los hinchas de Alianza Lima: “Si lo convocan a la selección, tú crees que cuando vaya a dar la mano, te apuesto que le va a dar la mano y calladito, lo va a mirar a Carlos Zambrano y calladito se va a quedar”.