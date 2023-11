Jefferson Farfán le puso la cruz a la Selección Peruana de Juan Reynoso: Prefiere no opinar

La Selección Peruana está en un momento crítico por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, después de lo que fue la última Fecha FIFA con Juan Reynoso al mando. El entrenador nacional hoy está fuera de la VIDENA, su proyecto no tiene ni pies ni cabezas, pero todavía no finiquitaron su contrato. Ese es el único pendiente que al día de hoy tienen desde la Federación Peruana de Fútbol.

Con todo ese ambiente previsto, analizado, y casi cerrado. La voz de Jefferson Farfán cae perfecta, como ídolo nacional. La Foquita estuvo en la despedida de Carlos Lobatón, y ahí dejó en claro su opinión sobre el combinado patrio: “Es un momento difícil, pero se puede remediar y (espero) la selección pueda llegar a clasificar, que es lo importante”.

Percy Ramos como reportero de Liga 1 MAX le pidió una opinión sobre el proceso de Juan Reynoso. Con lo respetuoso que siempre fue Jefferson Farfán, solo soltó una oración que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, por la forma y el tono en cómo lo mencionó. La Foquita fue bastante elegante: “Prefiero no opinar de eso porque lo vayan a tomar a mal”.

Y como no era de esperarse, la idea que hoy tenga Jefferson Farfán sobre la Selección Peruana, está también basada en lo que le pudo comentar Paolo Guerrero recientemente. Eso no lo reveló, pero la dejó picando también el 10 de la calle: “Claro que sí he hablado con él, pero todo lo mantengo en privado. Solo espero que la situación cambie”.

De quien también habló, ya a la pasada y con el mayor de los respetos, fue del ex seleccionador peruano: “Increíble siempre con el ‘profe’ (Ricardo Gareca), más que un entrenador, es un amigo. Feliz de verlo nuevamente. La gente le tiene mucho aprecio como nosotros”. El Tigre estuvo con Carlos Lobatón en su partido de despedida.

¿Cómo le fue a Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Los números de Juan Reynoso no lo respaldan en el trabajo como seleccionador nacional. Compitió tanto, y logró tan poco. Con un saldo desfavorable de cuatro triunfos, tres empates, y siete derrotas. Con un porcentaje de 35.7 de efectividad. Números horrorosos para quien te promete una mejora a corto plazo.

Todos los partidos de Juan Reynoso como seleccionador nacional:

México 1-0 Perú | 25/09/2022 (Amistoso internacional).

El Salvador 1-4 Perú | 28/09/2022 (Amistoso internacional).

Perú 1-0 Paraguay | 17/11/2022 (Amistoso internacional).

Perú 1-0 Bolivia | 20/11/2022 (Amistoso internacional).

Alemania 2-0 Perú | 25/03/2023 (Amistoso internacional).

Marruecos 0-0 Perú | 28/03/2023 (Amistoso internacional).

Corea del Sur 0-1 Perú | 16/06/2023 (Amistoso internacional).

Japón 4-1 Perú | 20/06/2023 (Amistoso internacional).

Paraguay 1-1 Perú | 08/09/2023 (Eliminatorias 2026).

Perú 0-1 Brasil | 13/09/2023 (Eliminatorias 2026).

Chile 2-0 Perú | 13/10/2023 (Eliminatorias 2026).

Perú 0-2 Argentina | 18/10/2023 (Eliminatorias 2026).

Bolivia 2-0 Perú | 16/11/2023 (Eliminatorias 2026).

Perú 1-1 Venezuela | 21/11/2023 (Eliminatorias 2026).