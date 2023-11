La novela sobre Yoshimar Yotún y su futuro en Sporting Cristal da un nuevo capítulo. El conjunto rimense hoy presentó a su entrenador, Enderson Moreira, y dentro de toda la parafernalia que fue su llegada. El tema más importante hoy en tienda rimense es la posible salida del capitán a Universitario de Deportes. Por él se le preguntó al presidente bajopontino en conferencia de prensa.

Joel Raffo entre dudas y certezas dejó algunos conceptos sueltos que no dan mucha confianza al hincha promedio: “Yotún tiene un vínculo vigente con nosotros. Si me pides que garantice algo, no, ni como presidente, ni como cualquier otro cargo de responsabilidad, podría garantizar algo porque es nuestra manera de proceder, escuchamos a los jugadores y no obligamos”.

Dentro de todo eso, el mandamás rimense dio más detalles sobre lo que es la famosa cláusula de Yoshimar Yotún. Quien firmó hace poco su renovación de contrato: “Él me ha manifestado que se siente como en casa, lo valoramos como nuestro capitán y creo que ese tipo de relaciones son inquebrantables más allá de los contratos. El único compromiso que se va a cumplir en caso surja esa oportunidad es para que Yoshi se vaya al extranjero”.

Bajo el mismo sentido, le dio un jalón de orejas a Jean Ferrari, prensa general, y otros personajes del medio local, de manera indirecta: “Invoco a funcionarios de clubes, a la opinión pública, que la información sea la más constata posible, sino confundimos. El único compromiso que se va a cumplir, en caso surja, es para que se vaya al extranjero. Él está disfrutando de los pocos días libres y ya cerrar lo que se dice al respecto”.

¿Está Yoshimar Yotún más cerca de Universitario de Deportes?

Con todo esto, podríamos decir que la llegada de Yoshimar Yotún a Universitario de Deportes hoy cobra fuerza, cuando antes se oyó negatividad por parte de los celestes. La pelota ahora mismo está en la cancha del equipo bajopontino. El cual quiere retener a su principal estrella de todas maneras, pero sabe bien que ante un pequeño movimiento del jugador, no habrá mayor forma de sostenerlo.

¿Qué dijo Enderson Moreira sobre Yoshimar Yotún?

Para poder cerrar este tema por hoy, el nuevo entrenador de Sporting Cristal, Enderson Moreira, sostuvo lo que significa el capitán para el club: “Un jugador que ha estado mucho tiempo aquí como Yotún es importante, es un jugador no solo para Sporting Cristal, sino para el fútbol peruano y es un momento de mucha especulación, pero debemos tener tranquilidad para hacer las cosas”.