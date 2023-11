Yoshimar Yotún es el mejor jugador de la Selección Peruana para la era Juan Reynoso en las últimas jornadas, eso se debe al enorme cierre personal que tuvo en Sporting Cristal esta temporada. Donde no tuvo lesiones, malestares, y problemas físicos como en otros años. Por eso y muchas cosas más, el capitán rimense es la joya preciada que quiere tener Universitario de Deportes.

Ante tanta incertidumbre por lo que podría ser su futuro, el referente celeste habló en la despedida de Carlos Lobatón: “Recuerdo que llegué al club en el 2007, cuando regresé de mi préstamo (José Gálvez), compartí habitación con él hasta que emigre al extranjero. Una excelente persona (Carlos Lobatón). Me enseñó muchas cosas, entre ellas a amar este club a muerte y soy agradecido”.

Los hinchas de Sporting Cristal sienten que con esa respuesta dice todo, echando todas las dudas que existen de lado. Porque es una declaración de amor, principalmente para el buen viejo; Carlos Lobatón. Que tiene como motivo principal al club bajopontino, terminaría siendo también una respuesta para todos los que lo ven en tienda merengue.

Recordemos que Universitario de Deportes viene tentando a Yoshimar Yotún en las últimas semanas. Desde la administración temporal hay una serie de mimos hacia Yoshimar Yotún. Jean Ferrari ya antes dijo que quiere tener al jugador ex Cruz Azul de México: “Sí, lo queremos. A mí personalmente me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa (Libertadores). Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe) y Martín (Pérez Guedes). Vamos a ver”.

Carlos Lobatón el día del regreso de Yoshimar Yotún. (Foto: Twitter).

¿Qué dijo Sporting Cristal sobre la posible salida de Yoshimar Yotún?

“No es un tema económico, por lo que pongan lo que pongan no está a la venta. Él está bajo contrato. No solo eso, la intención y el proyecto del club con él, y creo que lo ha demostrado este año, el primero como capitán, el compromiso y la confianza es plena. No tenemos apertura, ni siquiera, para conversar sobre esa posibilidad”. Expuso el presidente Joel Raffo, en una entrevista pasada a ESPN Perú.

¿Qué dijo Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, sobre la posible salida de Yoshimar Yotún?

Además, para el mandamás de La Florida, el tema es bastante claro según su perspectiva: “Él siempre nos manifestó desde el minuto 1 su interés de continuar, antes de que llegue a Perú. Como compromiso inicial, de crecimiento personal, profesional, eso lo vamos a respetar. Es una situación con la que hemos convivido estos dos años que tenemos con él y que seguimos brindándole toda la plataforma para ese crecimiento y liderazgo. Es nuestro capitán y lo seguirá siendo”.

¿Cómo le fue a Yoshimar Yotún esta temporada en Liga 1?

El capitán de Sporting Cristal disputó 25 partidos en el torneo local, donde anotó 5 goles y registró 3 asistencias. Además, Yoshimar Yotún fue amonestado en 10 oportunidades, y tuvo una expulsión mientras defendía la camiseta del equipo de sus amores.