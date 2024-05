Con el pitazo final se consagró la pérdida del Torneo Apertura 2024, Sporting Cristal luchó hasta el final, pero como equipo grande de verdad, no se puede permitir estos aspectos. Por eso, las críticas caen encima del presidente del cuadro rimense. Los celestes en este caso, desde hinchas, hasta ex directivos, señalaron de manera directa al actual dueño y presidente: Joel Raffo.

¿Qué dijo Joel Raffo sobre su renuncia?

Quien después de todo, dio la cara ante los medios de comunicación: “Desde que tengo 12 años estoy en el club Sporting Cristal, he jugado en el club Sporting Cristal, me siento plenamente identificado con el club Sporting Cristal y no solo en palabras, sino en hechos. Qué mayor sentido de propiedad puede, a ver qué haber invertido todo lo que se ha invertido de mi propio dinero, a diferencia de muchos otros que dicen muchas cosas, pero al momento que tuvieron que poner la plata no la pusieron”.

Joel Raffo discutió todo lo que le han dicho en las últimas semanas, ex personas ligadas al club directamente: “Qué mayor sentido de propiedad me pueden reclamar, qué mayor compromiso me pueden reclamar cuando he dejado todo por el club y sigo en esa línea. Ni yo, ni ningún trabajador de Sporting Cristal no apunta hacia la máxima excelencia y con todos los valores que eso implica, poniendo al club por encima de todo”.

De la misma manera, como líder absoluto, saludó el esfuerzo de sus jugadores: “Han demostrado a lo largo de estos primeros meses que han dejado todo en la cancha. El hambre que tienen es el que ustedes mismos han visto ayer. Se harán las evaluaciones correspondientes, con cabeza fría y el análisis, pero como hemos iniciado, un grupo unido y juntos. Es así como nosotros queremos terminar, siempre con las correcciones que debemos hacer en el camino para mejorar, siempre resaltando el proyecto que hay en Sporting Cristal”.

¿Sporting Cristal tiene metas ahora mismo?

También, fue claro de cara a lo que se le vendrá al conjunto bajopontino: “Lo principal es el proyecto que hay en el corto, mediano y largo plazo. Estamos con un proyecto institucional muy sólido detrás, que nos permite justamente tener esa tranquilidad y paciencia, donde muchas veces estos torneos cortos no se consiguen, pero nos hemos trazado el objetivo claro de pelear el campeonato hasta el final”.

¿Sporting Cristal quiere ser campeón nacional?

Sporting Cristal no se esconde a la responsabilidad, según Joel Raffo: “Nosotros haremos los ajustes que tengamos que corresponder, dentro del proyecto deportivo que tenemos. Consideramos ser competitivos, ganar en el corto plazo y títulos. Nos deja muy tristes y dolidos, después de lo que ha pasado ayer. Pero estamos seguros, que haciendo los ajustes, vamos a fortalecernos de estas caídas”

Mientras las aguas estén caldeadas, nos damos cuenta de que la oportunidad de volver a competir en Sporting Cristal todavía será larga. Porque mientras llegue la fecha de la segunda semana de julio, hagan trabajos tipo pretemporada, para no perder ritmo profesional. Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes están jugando la Copa Libertadores 2024, donde ellos también deberían estar, pero cayeron ante Always Ready.