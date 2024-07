Paolo Guerrero es el tema de interés para la gran mayoría en el fútbol peruano, todos opinan por lo que saben y sienten obviamente. El Depredador puede estar en el peor momento de su carrera sin exagerar. Ahora más todavía, porque salió un amigo personal, no para defenderlo. Si no, para exponer todas las deficiencias que percibe en el comportamiento incorrecto del delantero estrella de la Universidad César Vallejo de Trujillo.

¿Qué dicen sobre el comportamiento de Paolo Guerrero?

Para el Loco, ex capitán de Universitario de Deportes y la Selección Peruana, el asunto pasa por lo que quiso hacer desde un principio Paolo Guerrero, y no saberse proteger con tantos años dentro del fútbol como profesional: “Hay muchos temas, que dicen que habían hablado para que salga en banca, para que apoye al equipo, cómo es el tema, no se sabe. Ahí está otro tema, ahí la caga (sobre su decisión de no querer entrar al partido)”.

Juan Manuel Vargas como voz autorizada dejó en claro lo que le parece, en líneas generales: “Es muy inteligente para hacer ese tipo de jugadas (Richard Acuña), porque él que está quedando mal es Paolo (Guerrero. Aceptar estar en el campo, habiendo hablado que no va a entrar, él debió hacer, como experimentado que es, se debió quedar afuera. Cómo habrá sido, por buena gente, habrá dicho ‘ya profe acompaño, estoy ahí con los chicos’ y de ahí lo expone a nivel nacional porque ahora es comidilla de todos”.

Pedro García apoyó con información como periodista deportivo, para darle más herramientas al Loco Vargas para comentar con autoridad y conocimiento de lo que estaba pasando con su excompañero en la Selección Peruana, en la última jornada de Liga 1: “Guerrero le comunicó a Salas que no iba a jugar e iba a resolver su contrato con el club. Salas le dijo ‘ya, pero acompaña en banca’ y Guerrero aceptó”.

Juan Manuel Vargas junto a Paolo Guerrero en Perú. (Foto: IMAGO).

Horacio Zimmermann quien también como periodista deportivo, entrega una opinión añadida, le buscó la lengua al ex defensor del Catania y Fiorentina. Pero sin mayores respuestas, porque ya había dicho todo su sentir: “El primero que hace falta a su palabra es Paolo porque primero firmó, se quiso ir, luego aceptó quedarse hasta fin de año, ahora le comunica dos o tres días antes al club que se va”. Todo esto pasó en el programa de PlayzonTV.

¿Cuál podría ser la penalidad para Paolo Guerrero?

Si el delantero peruano quiere dejar la Universidad César Vallejo, el monto final según TVPeru Deportes pasaría por este lado: “Le pone precio. Mañana reunión entre Richard Acuña y Paolo Guerrero para definir su desvinculación con César Vallejo. El presidente trujillano le pedirá la suma de 500 mil dólares para que quede libre ¿Aceptará el ‘Depredador’? ¿Quién pagará ese dinero?”.

¿Qué dicen en la Universidad César Vallejo sobre Paolo Guerrero?

El entrenador del primer equipo, Guillermo Salas, explicó su posición como líder deportivo del club norteño: “Solamente fue el pedido del cambio, me dio sus explicaciones que prefiero mantenerlas en reserva y tocarlo con la directiva y con él. Yo lo que te puedo decir es que quiero estar con los jugadores que estén 100% comprometidos con el club”. El Chicho lo sepultó al ídolo de todos los peruanos con esta afirmación.