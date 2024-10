El once titular de la Selección Peruana estará saliendo muy pronto, en las próximas horas o máximo un día antes del partido. Jorge Fossati está contento porque tiene el grupo completo de trabajo, fuera de las bajas ya conocidas por ciertas lesiones que los marginaron. La Blanquirroja se olvida de eso unos días enteros, para solo pensar en enfocarse en mejorar su nivel futbolístico. Con la idea principal de ganarle a La Celeste el día viernes en horario nocturno por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuál será el planteo de Jorge Fossati contra Uruguay?

Contra la Selección Uruguaya, según el último informe repleto de información del Diario Depor, veremos algunas variantes importantes para analizar con paciencia, para entender un poco más la idea que pueda presentar el ex director técnico de Universitario de Deportes: “Fossati y su cuerpo técnico saben que cada minuto cuenta y aprovecharán al máximo estos días para ensamblar un equipo competitivo que sea capaz de cortar la racha negativa de cinco partidos sin ganar, incluyendo tres derrotas en Copa América (ante Chile, Canadá y Argentina) y dos empates en Eliminatorias (frente a Colombia y Ecuador)”.

¿Cuáles serán las decisiones en Perú de Jorge Fossati?

La misión principal para armar un once titular por lo menos competitivo, es que no se noten las ausencias confirmadas en La Bicolor: “Uno de los retos más grandes que enfrentará el entrenador será definir quiénes ocuparán las posiciones de cuatro jugadores clave que no estarán disponibles para el choque ante la Celeste. Marcos López y Wilder Cartagena se perderán el partido debido a suspensiones, mientras que Renato Tapia y Gianluca Lapadula siguen recuperándose de sus respectivas lesiones”.

¿Cómo estará formando la Selección Peruana ante Uruguay?

El Nonno no se guardará absolutamente nada contra su colega de profesión Marcelo Bielsa. Por eso, desde ya confirma cómo será el parado táctico: “Estas bajas obligarán a Fossati a buscar alternativas que mantengan el equilibrio en la Bicolor. En una Selección Peruana en la que jugar con el 3-5-2 es un mandamiento, la expectativa es alta, y el DT Uruguayo tiene en sus manos la tarea de devolverle al equipo la solidez y confianza necesaria para revertir el mal momento”.

Jorge Fossati en los entrenamientos de Perú. (Foto: ITEA).

Con la información presentada por el Diario Depor, nos damos cuenta de que todos los onces titulares presentados antes no se repetirán en los próximos días. Difícilmente era que puedan jugar solo los futbolistas del torneo local, pero sí serán piezas de recambio fundamentales para chocar contra un gigante como La Selección Uruguaya. En este momento todo el Perú, como país deportivo, espera que la sabiduría máxima llegue a las decisiones del entrenador principal de La Bicolor.