Jorge Fossati sorprendió al convocar a Christian Cueva como invitado para Perú. Sumándolo como el jugador 29, la lista que brindó será vital para definir a los futbolistas que irán a la Copa América 2024 luego de los amistosos internacionales ante Paraguay en Lima y El Salvador en Estados Unidos.

Recordando que Perú chocará ante Paraguay en Lima el viernes 7 de junio y posteriormente ante El Salvador en Pensilvania el viernes 14 de mayo, Jorge Fossati tiene ahora mismo una lista de 29 jugadores y de ella tendrá que dejar a tres elementos afuera pues solo serán 26 los futbolistas que irán a la Copa América 2024.

Ante esto, hay tres jugadores que tienen todas las luces para quedar fuera de la lista oficial de Perú para la Copa América 2024. Entendiendo que algunos fueron recién llamados, otros salen de lesiones y también existe la variable de que hay muchos jugadores en ese puesto, estos serían los tres que serían descartados.

El primero que tiene todo para quedar fuera de la lista oficial de Perú para la Copa América 2024 es Christian Cueva. Si bien está entrenándose para recuperarse, el ritmo internacional es otra cosa y hasta podría ser perjudicial que juegue.

Lista oficial de Perú. (Foto: Selección de Perú)

El segundo que tiene todos los créditos a su nombre es Paolo Reyna. Si bien tiene el respaldo de Jorge Fossati, no tiene mucha regularidad en FBC Melgar pues solo ha disputado 809 minutos a lo largo de 11 partidos de 18 posibles. Quizá el técnico lo llamó para ver opciones entre él y Oliver Sonne.

El tercero que quedaría fuera de la lista oficial de Perú para la Copa América 2024 es José Rivera. Si bien tuvo un gran momento de efectividad, no ha sido el mismo desde que volvió de su lesión y el ritmo sería complicado de manejar, además de la gran cantidad de jugadores que hay en su posición.

Lista completa de Perú para los amistosos internacionales

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

Diego Romero

Luis Abram

Luis Advíncula

Miguel Araujo

Alexander Callens

Marcos López

Anderson Santamaría

Oliver Sonne

Carlos Zambrano

Aldo Corzo

Paolo Reyna | No iría a la Copa América 2024

Wilder Cartagena

Jesús Castillo

Sergio Peña

Piero Quispe

Renato Tapia

Christian Cueva | No iría a la Copa América 2024

André Carrillo

Gianluca Lapadula

Bryan Reyna

Franco Zanelatto

Andy Polo

Alex Valera

Edison Flores

José Rivera | No iría a la Copa América 2024

Joao Grimaldo

Paolo Guerrero

¿Cómo ver los partidos de Perú en la Copa América 2024?

Para ver los partidos de Perú en la Copa América 2024 se podrán hacer en vivo vía América Televisión y ATV. También estarán las plataformas online de América TVGO y ATV +. Adicional a eso se podrán seguir gratis por BOLAVIP con el minuto a minuto, el resumen completo, las mejores jugadas y todos los goles.

¿Cuándo debuta Perú en la Copa América 2024?

Perú debuta en el Copa América 2024 este viernes 17 de junio ante Chile. Chocando desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Chile, el duelo será en el AT&T Stadium de Arlington y será válido por la fecha 1 del Grupo A.