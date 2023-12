Las Voces del Fútbol en Uruguay conversó con el flamante entrenador de la Selección Peruana. Ahí Jorge Fossati habló con autoridad sobre todo lo que pasa en el balompié local, desde la liga, jugadores, y el reto que significará en su vida La Blanquirroja. Para El Flaco, clasificar al próximo Mundial dependerá de una serie de hechos, los cuales podrían tomarse como claves a seguir para conseguir el objetivo principal.

Si todo se mantuviera como antes, donde solo calificarían al Mundial los 4 primeros y un repechaje, Jorge Fossati explicó: “Sería casi imposible a esta altura, con ya varios partidos jugados y vas último. Evidentemente, sería poco menos que una utopía, pero en estas condiciones tampoco es fácil. Yo creo que se puede, que hay chances, y vamos a tener la Copa América para trabajar, y eso me da mucha ilusión porque será el tiempo que no tuvimos hasta ahora”.

Destacando que en el mercado peruano no existen cracks absolutos, pero dependerá del trabajo que haga el comando técnico para poder ubicar las mejores oportunidades de desarrollo: “Es verdad que no abundan los jugadores jóvenes destacados, pero sí existen. Ahora, a mí no me importa si tiene 14 o 42, lo que me importa es que demuestre que está para jugar. Si está para jugar es elegible”.

También, Jorge Fossati fue directo en recordar sus compatriotas que fueron después pasados seleccionadores nacionales en Perú: “Es tradicional en el fútbol peruano que haya técnicos uruguayos. Desde el comienzo de la historia hasta llegar a los últimos años. Sergio (Markarián) ha dirigido varios años la Selección Peruana, es uno de nuestros embajadores que salen por la puerta y te dejan la puerta abierta. Eso debería ser el norte de todos los uruguayos que tenemos la oportunidad”.

Asumiendo el reto de pelear todo lo que venga adelante, Jorge Fossati está seguro del reto que está asumiendo con total profesionalismo: “Estamos en etapa de programación, porque esto fue acordado el jueves pasado. En primer lugar, tenemos pensado ir al Preolímpico, por lo menos uno de mi equipo. Y después ver si es bueno desplazarnos para ver jugadores en el exterior o quedarnos y ver la liga. Creo que podemos hacer las dos cosas”.

También no quiso olvidarse en comparar el sentimiento que hay por un club, versus el combinado patrio. Jorge Fossati deja atrás su pasado con Universitario de Deportes: “Esto, con el tiempo, lo van a entender. Ni siquiera es para otro club. Si fuera para otro club, los entendería, y mucho. Me voy a lo que yo digo: en cualquier lugar, en cualquier país, el club más importante es la selección”.

¿Cuándo debutará el Perú de Jorge Fossati?

El primer partido de la Blanquirroja con el nuevo entrenador está programado para el mes de marzo. Ahí Jorge Fossati tomará las riendas de la Selección Peruana por primera vez. En partidos amistosos internacionales, con rivales por confirmarse recién. Ahí ya lo trabajan en la Federación desde VIDENA.