Desde Alianza Lima no juegan a nada en la directiva, si algo no cuadra o por lo menos no cierra, toman decisiones radicales. Esto sucedió con el caso de Jairo Concha, quien hace nada fue despedido en las redes sociales después de no prolongar su contrato en el equipo del pueblo. Ahora te contamos por qué se da la salida del volante nacional, sorprendiendo a propios y ajenos en este asunto.

Según cuenta el periodista y director de Ovación Web, Carlos Benavente, el tema pasa por una decisión más personal: “Se oficializó salida de Concha y me informan que a Bruno Marioni no le gustó mucho el liderazgo y compromiso que tuvo jugador con Alianza a pesar de tener tiempo en el club íntimo. Pese a ello, evaluó su renovación, pero apareció una mejor opción en su posición que pronto será anunciada”.

Kevin Pacheco va por esa línea, y expone también la posible solución al caso sobre el volante que deja un hueco gigante: “Alianza Lima decidió no esperar más por Jairo Concha. Decisión es directa de Néstor Bonillo y Bruno Marioni, ante no respuesta para la renovación. RPP Noticias conoció que no se utilizará cupo de extranjeros para reemplazar a JC. Su reemplazante será un futbolista nacional”.

Alianza Lima entonces puso por delante los intereses del club, ante la indecisión de un futbolista que estaba llamado a ser un referente en tienda íntima por sus años en el club. Los blanquiazules hacen bien dejando de lado a un profesional que no está comprometido al ciento por ciento. Lo cierto, es que ahora Jairo Concha deberá hilar fino, en su futuro inmediato. Debido a que no sale por malo, sino por priorizar otros temas.

¿Qué opina el público sobre Jairo Concha?

Hoy por hoy hay un debate entre hinchadas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, porque están constantemente compartiendo conceptos sobre Jairo Concha. Quien al parecer tiene todo arreglado para poder jugar el centenario con camiseta del actual campeón nacional. Esto debido a que para algunos no es el gran futbolista que dicen, es en el día a día. Por eso, hay un ruido bastante extraño, que con el paso de las semanas irá tomando forma.

¿Cómo le fue en Alianza Lima a Jairo Concha?

Los números en Alianza Lima de Jairo Concha no son los mejores, debido a que en más de 100 encuentros completados, solo logró 12 goles y entregó 11 asistencias. Siendo el encargado de orquestar al conjunto victoriano, pero al parecer, la decisión de la directiva deportiva en la institución grone, termina siendo acertada, ya que el balance no es del todo bueno en por sus estadísticas.

¿Qué debe hacer ahora mismo Alianza Lima?

Alianza Lima ahora deberá tomar una decisión bastante rápida para poder sacar adelante ese mediocampo. En búsqueda de un recambio que potencie esa ausencia de Jairo Concha. Con talento, goles, y demás asuntos que se manejan dentro de la cancha, en beneficio del proyecto del profesor Alejandro Restrepo. Quien ya tomó varias determinaciones poderosas en búsqueda de una mejora en Matute.