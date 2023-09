Este lunes 02 de octubre a las 20:30, Universitario de Deportes se enfrentará a UTC en el Estadio Monumental de Ate, en un emocionante partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Fossati llega a este encuentro como uno de los líderes del campeonato, lo que resalta la importancia de asegurarse los tres puntos en juego.

El entrenador uruguayo, enfatizó que el enfoque principal del cuadro merengue está en su propio desempeño. Además, subrayó que tras cada partido, ya están planificando cómo enfrentar al próximo rival, aunque también mantienen un ojo en los resultados de los demás equipos.

“El mejor panorama de la ‘U’ es ganar, nosotros pensamos en eso nada más. Después miramos los resultados de los demás, pero fundamentalmente es pensar en nosotros. Ahora se terminó este y desde anoche estamos pensando en función de nuestro próximo rival”, comentó Fossati para Radio Ovación y la prensa en general.

El estratega crema también aprovechó la oportunidad para expresar su opinión sobre el VAR y el arbitraje, especialmente en relación con el reciente partido contra la Universidad César Vallejo en Trujillo, donde su mediocampista Rodrigo Ureña fue expulsado.

“No sé si es injusto o justo, yo lo que no entiendo es, como no soy árbitro… No he visto antes donde el VAR actúa sin que sea penal o que haya la posibilidad, ni ante una falta que el árbitro está de frente. Si el árbitro no la ve porque está a 50 metros y de espalda, es otra cosa. Pero está el árbitro y una línea y no cobra nada, y resulta que el VAR lo llama. Si el VAR va a llamar a los árbitros por cada error que cometen, tendrían que llamarlos cada tres minutos en algunos partidos. El VAR tiene sus limitaciones, está para determinadas cosas, no para todo”, indicó.

Para concluir, es importante destacar que los merengues comparten el liderato del Torneo Clausura con 32 puntos, empatando con FBC Melgar. En la tabla acumulada, el equipo ha ascendido al segundo lugar con 66 unidades, quedando a seis puntos de Alianza Lima. El partido contra el Gavilán del Norte es crucial en su búsqueda por mantenerse en la cima y asegurar su posición en el campeonato.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Universitario es el lunes 02 de octubre a las 20:30 h, en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 ante UTC en el estadio Monumental.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Universitario recibirá a UTC por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Gol Perú.

El posible once de Universitario vs UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario regresa a la actividad cuando enfrente a UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Valera.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 16 partidos y se ubica en la posición 1 con 9 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido y con 21 goles a favor y 7 goles en contra.