Universitario de Deportes ha dado un paso importante en su búsqueda por el título del Torneo Clausura. El equipo crema derrotó de manera contundente a UTC de Cajamarca con un marcador de 3-0 en el Estadio Monumental de Ate. Los goles fueron anotados por Luis Urruti, Williams Riveros y Edison Flores.

Sin embargo, el entrenador crema Jorge Fossati destacó el trabajo realizado por su equipo ante el cuadro del Gavilán del Norte, asegurando que varios de sus jugadores merecían una calificación de 10 puntos o más en una escala del 1 al 10.

“En general, el equipo rindió de bien para arriba y en una escala del 1-10, es de 6 para arriba. Hubo algunos que para mí estuvieron muy cerca del 10 y a veces no son los que más se destacan. A mí me gustó la actuación del equipo”, comentó en conferencia de prensa.

También abordó el tema de la no convocatoria de Edison Flores a la Selección Peruana, señalando que no era su responsabilidad emitir opiniones sobre ese asunto, pero enfatizó la importancia de apoyar a la Blanquirroja, ya sea siendo peruano o no.

“Yo no soy quién para contestar si tiene que estar fulano o mengano en la selección, no es mi tarea. Yo me pongo feliz con los que van y lo otro no me corresponde opinar. El deber de todos los que estamos trabajando en Perú, seamos peruanos o no, es colaborar con la selección de la forma que podamos. En esta situación meterme en el terreno de que Juancito esté y Pedrito no, no colaboraría en nada con el cuerpo técnico de la selección y ese no es el camino por el que quiero ir. Para mí todos mis jugadores tendrían que estar, los que pueden estar, los veo siempre como los mejores y creo mucho en la capacidad de todos y cada uno de ellos”, indicó.

Luego se refirió al hecho de que su plantel y Sporting Cristal no podrán jugar simultáneamente en la penúltima fecha, ya que ambos deben enfrentarse en Cusco: “Está dentro de lo establecido con anterioridad en el fútbol peruano, que las últimas dos fechas se jueguen a la misma hora, especialmente aquellos que están peleando por algo similar, ya sea para arriba o para abajo, por lo tanto, lo ideal sería jugar a la misma hora. Se les escapó el detalle cuando se realizó el fixture de que los dos jugamos en la misma ciudad, que tiene a su vez un estadio aceptado para jugar. Por ahí escuché algunas otras ideas que se daban de poder jugar a la misma hora en distintas ciudades con similares alturas, escuché algo, pero no era momento de pensar en eso porque había que jugar este partido. Iremos a jugar cuando corresponda y cuando nos digan”.

Por otro lado, el cuadro merengue suma 35 puntos en el Clausura y se ubica en el primer lugar, superando a FBC Melgar, que tiene 32 unidades. En la tabla acumulada, han alcanzado los 69 puntos, quedando a tres del líder Alianza Lima (72).

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Universitario se jugaría entre los días 21-24 de octubre, en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Universitario visitará a Cusco FC por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.

El posible once de Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario regresa a la actividad cuando enfrente a Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Valera.