Universitario de Deportes perdió por 2-1 ante Corinthians en el estadio Monumental de Ate, por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana. Los cremas luchaban para al menos llegar a los penales, pero el resultado global terminó en 3-1.

Sin embargo, Jorge Fossati se encuentra muy molesto con la acción del jugador del Timao, Ryan Gustavo, luego de provocar a la tribuna norte, donde se encuentra la hinchada principal de los merengues. Además, agregó que por un gesto tienen a Sebastián Avellino preso por siete días.

“ALLÁ POR UN GESTO TIENEN A UN PREPARADOR FÍSICO PRESO DESDE HACE SIETE DÍAS”, expresó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

Como se sabe, el ex preparador físico de los merengues fue acusado por hacer gestos racistas, pero no solo eso le pasó, sino que ahora se encuentra en la cárcel desde hace siete días. Algo que todavía no hay ninguna solución.

¿Cuándo se juega el clásico entre Alianza y Universitario?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a ver las caras, este sábado 23 de julio a las 20:30 hrs. (hora peruana), por la quinta fecha del Torneo Clausura. El escenario a jugarse será el estadio Alejandro Villanueva.