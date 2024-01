Jorge Fossati asumió como nuevo técnico de la Selección de Perú y ya empezó a hablar con los medios deportivos. Tocando distintos temas como los amistosos y el presente de Christian Cueva, también habló sobre la presencia de Oliver Sonne. En ese sentido, el técnico parece que no lo tendrá en cuenta.

Entendiendo que lo usaría como lateral derecho o carrilero, el técnico Jorge Fossati fue claro al mencionar que no traería a un extranjero para que sea la tercera opción. Sabiendo que están Luis Advíncula, Aldo Corzo y Andy Polo en su puesto, tal parece que el espacio para Oliver Sonne en Perú se terminó.

“Yo no prometo que vayan a jugar, nadie tiene el puesto ganado. Si hay dos en una posición, no voy a traer a otro de afuera. Prefiero uno de acá que está más cerca”, comentó Jorge Fossati en charla con el medio deportivo ATV Deportes.

Con esta declaración queda en evidencia que Jorge Fossati no cuenta con Oliver Sonne o, al menos, no lo ve como titular en la Selección de Perú. Dejando en claro que no traerá a alguien de tan lejos si es tercera o cuarta opción, la situación del nacido en Dinamarca se complica.

Recordemos que Oliver Sonne fue convocado por Juan Reynoso a la Selección de Perú. Recibiendo el llamado para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, el lateral derecho no pudo debutar y, ante su suplencia, pareció estar incómodo ante Venezuela, último cotejo del 2023.

¿Cuáles fueron los números de Oliver Sonne en la temporada 2023?

Jugando para Silkeborg en la temporada 2023 de la Liga de Dinamarca, Oliver Sonne acumuló 1440 minutos. Estando en 16 cotejos, todos los partidos los empezó como titular.

¿Qué le puede aportar Oliver Sonne a la Selección de Perú?

Oliver Sonne es un lateral derecho de buen recorrido, juego aéreo y presencia. En ese sentido, le puede dar mucha proyección, opciones por arriba y profundidad en la banda.