Universitario de Deportes obtuvo un empate 1-1 contra Cusco FC en la jornada 18 del Torneo Clausura, pero el entrenador crema, Jorge Fossati, expresó su descontento por no jugar en simultaneo los partidos cruciales de esta fecha.

El estratega uruguayo también manifestó su molestia, al saber que recién se programará los partidos de la última jornada a la misma hora. Algo que no entiende.

“No se trata de tranquilidad, se trata de algo que me parece lógico que suceda, pero no entiendo muy bien, recién me estoy enterando ahora que esta fecha no era obligatorio el jugar en simultáneo, pero la otra sí y creo que vamos a tener que jugar a las 3:00 p.m. y la verdad cada vez entiendo menos por qué con todo respeto, de los cinco involucrados, ni voy a nombrar porque no se trata de nada personal, es simplemente sentido común”, expresó para toda la prensa que se hizo presente en el aeropuerto Jorge Chávez.

El entrenador no ve con buenos ojos que la última fecha se programe a las 15:00 h (hora peruana), ya que algunos partidos presentan dificultades, como la falta de iluminación en el estadio en el caso de Sporting Cristal.

“Todos tenemos que jugar a las 3:00 p.m. porque hay uno que no tiene que jugar de local (Alianza Lima) y no tiene luces en el estadio (Sporting Cristal), la culpa no es de todos los demás. Eso, por un lado, pero aparte de eso, no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, es el quinto (ADT) en discordia. Insisto y con todo respeto, no son ellos lo que determinan, digo, tienen una posibilidad en un millón. Los otros cuatros no pueden ni empatar para que ellos tengan chance. Entonces, por esa millonésima parte, nos fijan la fecha a las 3:00 p.m.”, añadió.

Finalmente, Fossati expresó su esperanza de que el horario de la última jornada pueda modificarse y lanzó una indirecta hacia uno de los rivales directos en la lucha por el Torneo Clausura.

“Yo sinceramente espero que no vaya a ser así, yo espero que prime el sentido común porque hay uno de los involucrados que juega con las cartas vistas. Yo no estoy diciendo que sea Universitario o cualquier otro. ¿Por qué darle las cartas vistas a uno de ellos?”, indicó.

¿Cómo le va a Universitario de Deportes bajo la dirección de Jorge Fossati?

El entrenador uruguayo Jorge Fossati ha dirigido a Universitario de Deportes en un total de 39 partidos, con 23 victorias, 8 empates y 8 derrotas.

¿Cuándo y en dónde volverá a jugar Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes jugará en la siguiente fecha contra Sport Huancayo de local en el Estadio Monumental de Ate, correspondiente a la jornada 19 del Torneo Clausura 2023. Sin embargo, se espera que el encuentro se lleve a cabo durante la próxima semana, posiblemente en horario simultáneo con otros partidos, incluyendo los de Alianza Lima, FBC Melgar y Sporting Cristal.