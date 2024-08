La Selección Peruana como su nombre lo dice, es solo para elegidos, para personalidades que están dentro de lo que se proyecta como profesionales. Bueno, hasta hace poco eso no pasaba con el caso de Christian Cueva y Jorge Fossati, que parecía ser una relación inquebrantable. Ahora, todo está por el piso, al menos eso se notó en las últimas apreciaciones que dejó El Nonno en una entrevista reciente, donde se notó un poco de decepción como tal.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Christian Cueva?

En una nota para Movistar Deportes, el entrenador de la Selección Peruana, mostró su lado más sincero tras la indisciplina recurrente de Christian Cueva: “Nada raro. Me produce bronca porque lo quiero mucho como persona… que él le de pasto a las fieras, que de que hablar, eso me da bronca y es culpa de él. Si fuma 4 o 5 cigarrillos por día, ¿extrañarme, escandalizarme? Hace 50 años que estoy en el fútbol, tuve compañeros que se fumaban una cajetilla por día y te mataban jugando”.

Le consultaron también sobre lo que significa ver a Christian Cueva tomando y fumando como si nada pasara en su vida. Jorge Fossati calificó así la actuación extradeportiva del enganche nacional: “Como técnico, mi primera gran experiencia cuando estuve en la selección de Uruguay, venían los convocados de Europa y ellos se sentaban a cenar y estaban con el cigarro y encender arriba, a mí me llamó la atención. ¿El jugador fuma? En Europa la gran mayoría, créelo”.

¿Qué opina Jorge Fossati de las indisciplinas de Christian Cueva?

El Nonno sabe bien que se equivocó en este tiempo, cuidando demasiado al enganche, sin embargo. Ya todo tiempo tiene un límite de tolerancia como tal, tal cual lo explica aquí: “¿Está bien? No, y menos en el caso de Christian que me da bronca porque da lugar para que hablen. A mí me jodería mucho que lo haga a dos días que su equipo tenga partido y ande de joda. No me preocuparía, le cortaría la cabeza, chau y punto, no hay otra”.

Mencionando que está casi fuera de la Selección Peruana si se comporta de esta manera durante bastante tiempo. Ha perdido muchos meses sin actividad, y en constante diversión fuera del fútbol profesional: “Ahora, en este momento que está sin club, pretender que viva en un monasterio… primero que nunca fue el súper profesional. Cuando todos babeábamos con su fútbol, tampoco era un súper profesional y ahora le cobra ello (le pasa factura)”.

Jorge Fossati junto a Christian Cueva en la VIDENA. (Foto: FPF).

¿Christian Cueva no será convocado en la Selección Peruana?

Es más, le muestra la puerta de salida en caso no se comporte como futbolista en plena vigencia. Jorge Fossati acá sí se mostró harto de no tener un respeto a la camiseta de la Selección Peruana. Aladino podría decirse, que está lejos de todo tipo de llamado: “Christian venía sin jugar; sin equipo ya estamos hablando como un año atrás. En la medida que no está entrenando en un equipo, cada día que pasa, lo aleja, sí… de esta convocatoria de septiembre”.

¿Qué partidos les viene a la Selección Peruana?

Perú tendrá que recibir a Colombia en principio el próximo 5 de septiembre, todo hace pensar que será en el Estadio Monumental “U”. Después debe visitar a Ecuador en Quito el 10 del mismo mes. Teóricamente, debería presupuestar tres unidades, por lo menos, si desea estar tranquilo Jorge Fossati. Para después pensar en lo que podría llegar por delante, con o sin Christian Cueva, esa sería la gran interrogante en este preciso momento.