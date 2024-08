Es el momento donde la vida pone filósofo al protagonista de esta historia, un jugador que más o menos sabe lo que puede entregar cuando esté por cerrar su carrera como profesional. Luis Advíncula en este caso ha hecho catarsis en una nota con Chibolín, quien viajó hasta Buenos Aires – Argentina para saber cómo está el defensor de la Selección Peruana. Quien vive un presente exitoso con la camiseta del Club Atlético Boca Juniors.

¿En qué club retirará finalmente Luis Advíncula?

Dentro de la charla con Andrés Hurtado, Luis Advíncula dijo donde le gustaría jugar en la parte final de su carrera como profesional absoluto. Sorprendiendo a muchos de sus seguidores: “Yo lo he dicho siempre. Yo de chico fui simpatizante de Alianza Lima, eso siempre lo he dicho ante cámaras. Pero de grande me hice hincha realmente de Sporting Cristal, porque a mí me lo dio todo”.

Los fanáticos rimenses, con estas afirmaciones pueden decir con todo honor, que tienen un hincha en el extranjero esperando volver pronto a casa: “Cristal estuvo en los peores momentos de mi carrera, en los peores momentos de mi vida. Yo a ese club le debo mucho. Entonces, yo tengo la decisión clara. Si yo mañana más tarde regreso, y si ellos me quieren, porque aún no sabemos eso, a mí me gustaría regresar a Sporting Cristal”.

¿Por qué eligió Sporting Cristal para retirarse?

Luis Advíncula sabe bien que hay pasos pendientes por cumplir todavía para ese momento. Pero, debe todavía entregarse muchos aspectos generales: “Si yo mañana más tarde tengo que volver a Sporting Cristal, a mí me gustaría volver para intentar ganar algo y retribuirles lo que ellos hicieron por mí. (…) O sea ganando algo, retribuyéndole algo al club y retirarme así. Ese es mi sueño. Vamos a ver si se llega a cumplir o no”. Entonces próximamente lo veremos por la señal de (Disney+).

Sin embargo, Lucho no se quiere llenar de nostalgia ni apresurarse en nada. Por eso pone el parche con respecto a su carrera como futbolista profesional: “Igual falta para eso porque yo tengo dos años y medio más de contrato acá en Boca Juniors. Entonces tampoco sé qué va a pasar cuando acabé mi contrato, o cómo voy a estar o cómo no voy a estar. O sea, son muchos aspectos que aún están en la incertidumbre, porque no se sabe”.

Luis Advíncula en Boca Juniors, (Foto: IMAGO).

Demostrando también un poco de timidez al cierre de esta nota con el programa peruano de Panamericana Televisión. Luis Advíncula expuso que la vida todavía es muy larga para pensar en ese tipo de aspectos: “No me gusta mucho hablar, pero yo sé cuando hacerlo. El fútbol es muy efímero, es muy ingrato (..) y sé que a mis 34 años ya estoy casi de salida del negocio. Boca juniors es el equipo que me ha dado mucho, estoy muy contento de estar acá”

¿Hasta cuándo tiene contrato Advíncula en Boca Juniors?

Luis Advíncula renovó últimamente con el Club Atlético Boca Juniors y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026, después de una corta pero productiva negociación con el equipo argentino. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral es un referente luego de haber conquistado cuatro títulos, y es uno de los principales capitanes del primer equipo xeneize.