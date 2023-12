¿Universitario de Deportes mira con recelo lo que está pasando con Jorge Fossati? Desde hace varios días, el director técnico uruguayo se siente muy cercano a lo que desea La Blanquirroja. Antes dijo que era un honor, y le gustaría estudiar la oportunidad como tal. Ahora se presentó un nuevo nivel de interés del importante profesional hacia VIDENA.

En una entrevista extensa para Teledoce, Jorge Fossati no dejó entrever que desea charlar con Juan Carlos Oblitas cuando se presente la oportunidad: “Hace un par de días me comunicaron que se iban a comunicar de la Federación conmigo y bueno. Yo hablé abiertamente pensando que el tema del técnico (Juan Reynoso) estaba solucionado, pero ayer (sábado) me entero de que el lunes firmarían la rescisión”.

Nuevamente, volvió a la facción del respeto y las ganas de que sea mencionado como un posible seleccionador: “Que te quiera llevar una selección siempre es un orgullo y un honor. Yo valoro mucho que mañana me llamen de Groenlandia, donde nunca trabajé; pero valoro mucho más si te llaman de un lugar de donde te conocen; o que estás trabajando o trabajaste antes”.

Para Jorge Fosatti podría ser un reto impresionante en su extensa carrera después de salir campeón del fútbol peruano con Universitario de Deportes: “Después, no quiero caer, en donde siempre pensé que no es ético, de estar con eso de ‘sería un honor, un orgullo si me llamaran”. Sonriendo siempre en cada oración que le entrega a sus compatriotas en sus vacaciones.

¿Dirigir a la “U” y la Selección Peruana? Contestó así El Nono: “A mí me parece en principio que no. Tenés que ver las dos cosas, los calendarios, qué hago, cuando estoy acá quién se encarga de aquello. Por ahí un técnico cualquiera puede estar en dos lados, no sería la primera vez, ya ha pasado en el mundo, pero el técnico puede estar para allá y para acá. Tendría que tener los equipos de trabajo fuertes”.

Cuando se cumpla con la salida de Juan Reynoso, sea despedido por la Federación Peruana de Fútbol, tendrá Jorge Fossati los oídos para escuchar el proyecto, y después mirar si le conviene este tipo de oportunidad laboral: “Ese es el camino, que se decidan las cosas y solo ahí comenzar a hablar de este tema, en el caso de que sigan queriendo hablar”.

¿A qué otras selecciones nacionales dirigió Jorge Fossati?

A sus 71 años de vida, Jorge Fossati tuvo la oportunidad profesional de comandar la Selección de Uruguay, y en dos oportunidades a Catar (2007-2009 / 2016-2017). Donde no se le recuerda muy bien por no lograr los objetivos preestablecidos cuando se acercaron a que comandó los proyectos profesionales.