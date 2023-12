Son horas claves entre Jorge Fossati, Universitario y la Selección Peruana. Teniendo la clara intención desde la Federación Peruana de Fútbol, el ente quiere que el técnico uruguayo sea el reemplazo de Juan Reynoso, pero él tiene contrato con el cuadro crema.

Ante esto, Jorge Fossati reveló que le comunicaron que dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol se habrían reunido con directivos de Universitario: “Ayer me enteré que la Federación Peruana habló con las autoridades de Universitario, que no están muy de acuerdo”, comenzó el entrenador.

Siguiendo con su comentario, Jorge Fossati dejó en claro que lo irían a visitar a Uruguay, donde está actualmente: “Aparentemente el director de fútbol de la Federación viajaría a Uruguay a reunirse conmigo”, comentó el estratega para Radio Sport 890.

No terminando ahí, Jorge Fossati habló sobre la Selección Peruana, pero dejó en claro que no conoce todavía el proyecto: “No tengo una posición formada respecto a esta posibilidad de dirigir a Perú. Había un técnico trabajando. Es un orgullo que se hable de mi, pero no he tenido contacto alguno”.

Cerrando su intervención, Jorge Fossati dejó en claro que Universitario es su presente, pero que podría escuchar una oferta para dirigir a la Selección Peruana: “Universitario hoy es mi prioridad y realidad, lo otro no es mi realidad, es lo que me dijeron que pasa”, cerró.

¿Qué títulos consiguió Fossati como entrenador?

Jorge Fossati tiene una gran trayectoria como entrenador y ha sido campeón en distintos países como Uruguay, Ecuador, Qatar, Paraguay y Perú. Además, también ha dirigido selecciones como la de Uruguay y la de Qatar.

¿Hasta cuándo tiene Fossati contrato con Universitario?

Actualmente Jorge Fossati tiene contrato con Universitario de Deportes. Llegando para la temporada 2023, el entrenador salió campeón de la Liga 1 y prolongó su vínculo hasta la campaña 2024.