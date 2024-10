Jorge Fossati habló con total sinceridad sobre los duelos ante Uruguay y Brasil, y también mencionó que no teme ser despedido de Perú.

Jorge Fossati se mostró radical y reveló que no teme ser despedido de Perú

Cuando más complicado está el escenario de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas, Jorge Fossati mandó una declaración que para más de uno puede sonar incómoda o desafortunada. Si bien se expresó con total transparencia, el momento no es el adecuado y menos previo a dos importantes partidos como los de Uruguay y Brasil.

Charlando para la emisora Radio Sport 890 de Uruguay, Jorge Fossati comentó cómo se siente previo a los duelos que sostendrá Perú ante Uruguay y Brasil, y también habló sobre un posible despido si pierde: “Si mi cargo está en juego o no está en juego, no me preocupa. Obviamente que uno trabaja con el orgullo de querer llegar a conseguir las metas”.

Siguiendo con su comentario, Jorge Fossati reveló lo que piensa sobre si debe seguir o no en Perú: “Nunca trabajé con miedo a que te saquen, este consejo me lo dio un viejo entrenador llamado Héctor Llorelo hace 40 años, y la verdad que siempre seguí ese consejo, nunca trabajé con el temor que me digan da un paso al costado, trato de hacer lo que prometo”.

¿Jorge Fossati debe dejar la Selección Peruana?

A puertas de disputarse la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú está en la última casilla con tan solo 3 puntos. Peleando por llegar al séptimo lugar, ubicación que entrega el ticket para el repechaje al Mundial 2026, ahora mismo Paraguay ocupa esa casilla con 9 unidades.

Perú tendrá dos duros cotejos por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas y jugará ante Uruguay este viernes 11 de octubre y ante Brasil este martes 15 de octubre. Ambos partidos son vitales para el cuadro de Jorge Fossati pues podría tener un segundo aire de cara a la clasificación al Mundial o quedar descartado.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en aproximadamente.