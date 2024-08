Qué problema tan grande es aquel que casi te explota en la cara, cuando dabas todo para que funcione o salga más o menos bien. Esto es lo que debe estar viviendo Jorge Fossati ahora mismo después de defender tanto a un jugador indisciplinado como Christian Cueva. El volante de la Selección Peruana de Fútbol ya ha tenido varias oportunidades de trabajo en las últimas semanas. Caídas las de Universidad César Vallejo y Cienciano del Cusco, está libre en plaza.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el presente de Christian Cueva?

Ante todo ese ambiente tétrico y poco claro, Jorge Fossati parece que le dio una estocada final, hablando sobre el presente de Aladino. Quien no llega a ser un jugador de élite, parecería no haber entendido de que se trata esto, después de tanto tiempo. En una nota especial para un medio ecuatoriano, destacó lo que la gran mayoría del país piensa ahora mismo: “No ha sido nunca un ejemplo de profesional. Creo que lo hemos ayudado bastante a cambiar mucho”.

La Radio Redonda fue el medio de comunicación que le sacó la frase más fuerte de Jorge Fossati hacia Christian Cueva. Donde quizás hay resignación, tristeza, y hasta sensación de haber invertido tanto tiempo en un jugador que desea otro tipo de cosas para su presente: “Ahora, si del mal profesional quieren hacer un monje tibetano, eso es un tema de quien busca la noticia llamativa y nada más. Yo con él no tengo ningún problema”.

Así es como estamos entrando a la etapa de Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección Peruana buscará pelear con todas sus armas ante los rivales de turno. Jorge Fossati parece haber reflexionado mucho, dejando en claro que jugadores como Christian Cueva no pueden ser tomados en cuenta por ahora. Las puertas de La Blanquirroja no están cerradas para nadie, siempre se ha dicho, pero ellos mismos se están sacando.

Por suerte ya las épocas donde Jorge Fossati le daba abrazos y besos a Christian Cueva, se han terminado. Porque es importante recordar cómo lo cuidó para llevar a la Copa América 2024, sin club y minutos en cancha. Al punto de hacerlo debutar con un notable físico desfavorable. Aladino no jugó bien sus fichas ahí. Lo peor de todo es que al parecer no aprendió nada, siguiendo en un año sabático después de más de un año sin jugar en un equipo de primera división.

Jorge Fossati con Christian Cueva en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Qué dijo en el pasado Jorge Fossati sobre Christian Cueva?

En una nota del mes de junio de este año, para Movistar Deportes, el entrenador de la Selección Peruana, mostró su lado más sincero tras la indisciplina recurrente de Christian Cueva: “Nada raro. Me produce bronca porque lo quiero mucho como persona… que él le dé pasto a las fieras, que de que hablar, eso me da bronca y es culpa de él. Si fuma 4 o 5 cigarrillos por día, ¿extrañarme, escandalizarme? Hace 50 años que estoy en el fútbol, tuve compañeros que se fumaban una cajetilla por día y te mataban jugando”.

¿Qué opinaba antes Jorge Fossati de las indisciplinas de Christian Cueva?

El Nonno en esa misma entrevista, aceptó que se equivocó en este tiempo, cuidando demasiado al enganche, sin embargo. Ya todo tiempo tiene un límite de tolerancia como tal, tal cual lo explica aquí: “¿Está bien? No, y menos en el caso de Christian que me da bronca porque da lugar para que hablen. A mí me jodería mucho que lo haga a dos días que su equipo tenga partido y ande de joda. No me preocuparía, le cortaría la cabeza, chau y punto, no hay otra”.