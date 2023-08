José Luis El Puma Carranza destrozó a Sporting Cristal por ser líder del Torneo Clausura: "Para mí no existe, nunca ha existido"

Existe una rivalidad gigante entre dos clubes peruanos, los cuales no son tomados como compadres. Normalmente, son Alianza Lima y Universitario de Deportes, los llamados clásicos enemigos en la cancha. Pero hay un tercero siempre, generando la discordia.

Todo dentro del marco considerado como folclore en Liga 1. Sporting Cristal es un gran dentro de nuestro mercado, es indiscutible, los hinchas de diversos clubes entienden eso a la perfección. Sin embargo, apareció una voz autorizada en el mundo crema, para decir lo contrario.

Fiel a su estilo, El Puma Carranza salió con la pierna en alto en Willax Deportes. Para criticar el manejo de los rimenses en el actual campeonato, después del partido contra Deportivo Municipal: “Cristal para mí no existe, nunca ha existido. Siempre lo he dicho. El VAR no existe para algunos”.

José Luis Carranza también atacó el formato del torneo local: “El campeonato nunca me ha gustado. Desde que ha empezado en este año, muy mal, todo. Su organización es muy mala. Nosotros somos hipócritas, no somos unidos. El que tiene que ganar, que lo haga en el campo, no en la mesa, esas cochinadas son horribles”.

Es más, se solidarizó con el accionar del Loco Abreú. Para El Puma estuvo bien El Loco con su reacción de romper la pantalla del VAR: “Lo felicito. Hay que tener cojones, lo felicito porque esto cansa, y no viene de ahora. Se ha sentido frustrado de lo que se vive acá. Yo lo apoyo”.

