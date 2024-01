Si bien quería continuar en Alianza Lima, al final Josepmir Ballón no pudo seguir en la institución íntima y se fue en la temporada 2024. Fichando por la Universidad César Vallejo, el volante reflexionó sobre el penoso episodio que vivió en la final de la Liga 1 ante Universitario de Deportes.

Recordando que Universitario de Deportes venció a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2023 de Perú, el volante no se guardó nada y explicó que lo de apagar las luces al final del partido le pareció inadecuado. Dejando en claro su postura, el mediocampista enfatizó en que no estuvo de acuerdo con la acción.

“Para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor. A mi me dio vergüenza lo del apagón en la final. Vergüenza personal y ajena. Se tuvo que haber respetado el momento a Universitario. Tomaron esa decisión y no la compartí. No estuve de acuerdo”, comentó Josepmir Ballón en el programa de radio ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Deportes.

Dándose en la final de la Liga 1 de Perú, Alianza Lima perdió ante Universitario, su archirrival, y luego del pitazo final las luces del estadio Alejandro Villanueva se apagaron. Impidiendo que el cuadro crema de la vuetla en su casa, la institución íntima fue sancionada severamente luego de la acción.

A raíz de esto, fueron muchas las voces que cuestionaron la acción de Alianza Lima. Entre ellas estuvo la de Hernán Barcos, que comentó que no era propio del cuadro íntimo. Ahora, meses después, Josepmir Ballón también se une a ese sonido de queja.

¿Qué sanción recibió Alianza Lima por apagar las luces de Matute ante Universitario?

Alianza Lima recibió una severa sanción luego de apagar las luces de Matute ante Universitario. Impidiendo que el cuadro crema celebre en su casa, el estadio fue sancionado hasta el mes de junio y no podrá albergar ningún juego de la Liga 1.

¿Por qué se fue Josepmir Ballón de Alianza Lima a la César Vallejo?

Josepmir Ballón se fue de Alianza Lima luego de no llegar a una renovación con el cuadro íntimo. Habiendo sido bicampeón de la Liga 1, el volante quería seguir, pero en el cuadro íntimo prefirieron cortar su vínculo.