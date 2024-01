Es definitivo que Carlos Zambrano no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2024 pese a tener contrato. Buscando un arreglo, el cuadro íntimo ya tomó una decisión definitiva y tal parece que el defensor también tiene claro su futuro. Sabiendo que continuará en Perú, el defensor optó por un club histórico de la Liga 1.

Siendo conscientes que Carlos Zambrano tiene que seguir en Lima por negocios personales, bajo este tipo de información se deduce que el zaguero optará por equipos de la capital que juegen en la Liga 1. Descartando Universitario, sus únicas opciones son Sporting Cristal y Sport Boys. Si bien se habló de la opción de la César Vallejo, esto fue descartado.

“Entiendo que debe quedarse en el Perú, por el proyecto que acaba de anunciar. Me da pena pensar que podría ir a otro club del fútbol peruano. En la ‘U’ no va a ir. No sería Vallejo una opción, tampoco”, comentó el periodista Gustavo Peralta en el programa deportivo Campeonísimo.

Recordemos que Carlos Zambrano tuvo un accidentado paso por Alianza Lima en la temporada 2023. Si bien llegó como el refuerzo estrella para ganar la Liga 1 y ser protagonistas de la Copa Libertadores, no se consiguió ninguna de las dos metas.

También es válido mencionar que Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, comentó que Carlos Zambrano no fue tomado en cuenta por la “estructura deportiva” y que están tratando de llegar a la mejor salida posible.

¿Cuánto le pagó Alianza Lima a Carlos Zambrano en la temporada 2023?

Según medios nacionales. Alianza Lima le pagaba mensualmente alrededor de 70 mil dólares mensuales a Carlos Zambrano. Llegando al cuadro íntimo tras su paso en Boca Juniors, el zaguero llegó para ser campeón, pero no pudo conseguir el título.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano con Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Todavía siendo jugador íntimo, pero estando de licencia, el cuadro blanquiazul busca desligarse del zaguero en las mejores condiciones.