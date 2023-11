¿Recuerdan la vez que Ricardo Gareca habló sobre la confianza en el jugador peruano? Muchos sintieron que eso fue directamente para Juan Reynoso. Quien estuvo en una entrevista íntegra con Liga 1 MAX, donde contó sus sensaciones a este tema, y otros más de interés para el hincha de la Selección Nacional.

Juan Reynoso le mandó un mensaje a Ricardo Gareca, ya que se le preguntó por este tema directamente: “Me entero después de lo que se dice y la verdad a mí no me hace ni bien ni mal. Creo que cada quien actúa de acuerdo a su momento, a su pensamiento, pero él está en su derecho y qué bueno que la gente lo recuerde. Pero se convierte en un lindo desafío para todos, no solo para quien habla, sino para todo el entorno de la Federación y jugadores”.

En la mesa de conducción del programa con formato radio, se generó una reacción así inmediata por lo dicho segundos previos. Juan Reynoso entró al área y contó sus sensaciones por esa famosa contestación, teóricamente así lo sintieron desde la prensa deportiva, del Tigre a la problemática del fútbol peruano en el nivel Selección Peruana.

Junto a este asunto, también aprovechando la presencia de Juan Reynoso en el piso principal, el entrenador de la Selección Peruana contestó sus perspectivas sobre otros jugadores, en especial. Como se trata de los finalistas de la reciente definición de la Liga 1. Uno como campeón, y el otro siendo pieza revulsiva en los que se colgaron la medalla de plata.

¿Qué Juan Reynoso de Edison Flores?

Edison Flores, referente de Universitario de Deportes, también es de los que tiene bien referenciado: “Nos va a ayudar y mucho, por eso regresa hoy a la selección. Hemos estado muy cerca de él. Marcelo, que es nuestro psicólogo, ha tenido conversaciones con él, quien es un jugador recuperable y va a estar con el grupo. Hemos visto mejor al mejor Édison los dos últimos partidos, lo que aportó a la U con su jerarquía, categoría y la ascendencia en sus compañeros”.

¿Bryan Reyna jugó lesionado? Juan Reynoso contesta:

Bryan Reyna también fue motivo de su comentario general en la extensa entrevista: “No tienen por qué saberlo, pero cometeré una infidencia: él no ha estado al 100% en lo físico, porque tuvo una molestia en la rodilla y en la isquiotibial. Además, estuvimos muy cerca cuando se dio la posibilidad de Gremio. Hablamos de eso”.

¿Cuándo estará jugando la Selección Peruana su siguiente partido?

Ante la Selección de Bolivia y Venezuela, debe Perú sumar la mayor cantidad de puntos por Eliminatorias Sudamericanas. Primero como visitante en la altura de La Paz, para después recibir en casa al combinado Vinotinto en el Coloso de José Díaz. Los días jueves 16 y martes 21 de noviembre respectivamente.