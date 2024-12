Todos sabemos que la relación entre los hinchas de la Selección Peruana y Juan Reynoso no es la mejor porque su proceso como entrenador no fue el mejor. Pero, no nos imaginábamos oír del propio Máximo, unas frases tan potentes, donde pasó del elogio a un repaso común y corriente por los equipos más grandes del fútbol local. Para finalmente, establecerse en el equipo donde más lo referencian. Siendo esto una prueba de que no está bien visto por lo menos, para no todos los fanáticos de la Liga 1.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?

En una entrevista larga para el podcast de Hi Sports en México, la voz de Juan Reynoso una vez más trajo diversos comentarios. Porque tocó el nombre de los tres equipos más grandes del fútbol peruano, con una naturalidad que hasta podría incomodar a muchos: “De niño yo era de Sporting Cristal. Y a los 12 años llego a Alianza Lima, donde viví muchas anécdotas. Debuté a los 16 años en Alianza. Después, a los 23, en un ataque de madurez, la ‘U’ me ofreció una locura de dinero y yo dije: ‘tengo que asegurar mi futuro’. Y terminé yendo a la ‘U’”.

¿Qué opina Juan Reynoso sobre los hinchas Alianza Lima?

De la misma manera, enfatizó que la vida ha sido dura con él por su decisión, de pasar de un compadre al otro. Sin embargo, para El Cabezón, esto es algo muy normal, y es más. Deja una frase que saca chispas varias de por medio: “Los hinchas de Alianza Lima hasta ahora no me perdonan. Si hoy retrocedo el tiempo, lo volvería a hacer. Porque uno es profesional. Donde me siento más identificado en Perú, con un equipo, es Melgar, el cual dirigí y el club cambió desde que pasamos”.

¿Cómo recuerda el accidente del Fokker?

A su vez, recordó con mucho pesar lo que fue el pasaje más complicado en su vida profesional, mientras se dedicaba al fútbol como profesional: “Lo de Alianza Lima fue muy fuerte porque en ese momento, con 17 años, se cae el avión (tragedia del Fokker en 1987) del primer equipo y fallece todo el plantel. Entonces quedamos 3 o 4 jugadores… yo estaba lesionado y después termino como capitán. Y cuando me fui a la U fue por supervivencia. Pero la gente no lo entiende hasta ahora… me dicen traidor y mercenario. Barbaridad y media”.

Juan Reynoso dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Juan Reynoso relató de manera fría cómo sucedió todo el hecho donde el accidente del Fokker, se volvió en un evento canónico en la vida de tantos, con justa razón: “Me avisaron a las 6 de la mañana. Y a esa edad mi inconsciencia me decía que ya iban a aparecer. Y así me la pasé 15 días. Fueron apareciendo los cuerpos y yo no reaccionaba. ¿Dónde realmente se me viene todo? Cuando se cae el avión del Chapecoense (2026). Yo fui a velorios de amigos y compañeros. Nunca dije ‘me salvé’. Pensé más en ellos que en mi salud mental”.