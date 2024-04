Dejó la Selección de Perú tras una racha de malos resultados, y ahora Juan Reynoso ha aparecido publicamente y entre sus declaraciones se ha ofrecido a dirigir a uno de sus ex equipos. ¿Será que lo vemos nuevamente en la Liga 1 al entrenador?.

En charlas con Adrián Esperza de TUDN México, el entrenador comentó sobre el presente de Cruz Azul de México, uno de sus ex equipos y al ser preguntado sobre si le gustaría volver dijo: “Es una pregunta que te mentiría si te diría que no, pero yo respeto los tiempos, los momentos.

“Sé que hoy están en buenas manos, que se está haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará; sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar”, complementó señalando que sabe que hoy están en un buen presente.

La pregunta no está demás considerando que Juan Reynoso fue pieza importante en la historia de Cruz Azul. Como entrenador ganó Liga MX y una Supercopa, mientras que como jugador ganó una Copa MX, una Liga MX y dos Concachampions.

En México en general también tiene buen crédito ya que el Mazatlán de la Liga MX lo sondeó como entrenador, así mismo en Perú varios clubes de la Liga 1 lo querían de regreso.

El paso de Juan Reynoso por la Selección de Perú

Juan Reynoso dejó en la última casilla a la Selección de Perú en el arranque de Eliminatorias CONMEBOL y fue despedido para que en su lugar llegue Jorge Fossati.

El salario de Juan Reynoso en la Selección de Perú

Juan Reynoso se fue de Perú con un contrato de 1.2 millones de dólares al año, esto traducido también en su cláusula de salida en la que se llevó las dos temporadas que le restaban de contrato.