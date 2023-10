El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, no dudó en abordar las críticas que han surgido en torno al equipo, especialmente en lo que respecta a la falta de remates al arco. En una conferencia de prensa muy esperada, el popular Cabezón defendió su postura de manera irónica.

El director técnico de la blanquirroja se refirió a las estadísticas que han señalado la escasez de disparos al arco rival y comentó que no necesariamente fueron a la portería. Para Reynoso, lo más importante es la expectativa de gol, y considera que la estadística es un tema subjetivo.

“¿Qué es disparo al arco? Yo vi que tiramos al arco, no fueron quizás a la portería. Hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol. Y de Chile y de Perú estuvimos casi ahí. En rematas al arco tal cual, hubo situaciones donde rematamos e interceptaron sus defensivos, en pelotas complicadas que iban. Es muy subjetivo”, explicó en la conferencia.

Reynoso también expresó su descontento con la priorización de las estadísticas en el fútbol, sugiriendo que quienes se centran en esos números pueden no comprender todas las complejidades del juego.

“Yo la verdad, hoy en el fútbol cuando priorizan la estadística, yo como que interpreto que no entienden tantas cosas del juego que están implícitas y terminan hablando de estadística. En este caso, tema puntual del último partido, porque si no hablaríamos toda la conferencia en cuanto a lo que tú preguntas. Hoy la verdad el fútbol habla de expectativas de gol, no tanto de tiros al arco”, comentó.

A pesar de las críticas, Reynoso se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad y proteger a sus jugadores. En sus propias palabras: “Prefiero que me maten a mí que a los chicos. Si hay un costo que pagar, se hará. La selección une, no desune”.

El martes 17 de octubre, la Selección Peruana se enfrentará a Argentina a las 21:00 h (hora peruana) en un partido crucial por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

¿Desde cuándo Perú no gana un partido bajo el mando de Juan Reynoso?

El último triunfo de la Selección Peruana bajo el mando de Juan Reynoso fue el 16 de junio del 2023. Cuando Perú derrotó por 1-0 a Corea del Sur en Busan.

¿Qué canal transmitirá el partido Perú vs Argentina?

El partido entre Perú y Argentina se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.