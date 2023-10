La Selección peruana se prepara para recibir a Argentina el martes 17 de octubre a las 21:00 h, por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. El cuadro dirigido por Juan Reynoso necesita desesperadamente una victoria. Veamos un vistazo al historial de enfrentamientos entre ambos países.

El primer triunfo de la Blanquirroja sobre la Albiceleste se remonta a las Eliminatorias para el Mundial de México 1970. En ese memorable encuentro, Perico León anotó el gol de la victoria el 3 de agosto de 1969 en el Estadio Nacional, ante una multitud de más de 43,000 hinchas.

Después de 16 años, en el 23 de junio de 1985, la bicolor volvió a vencer a Argentina, esta vez con un gol de Juan Carlos Oblitas, en un partido válido por las Eliminatorias del Mundial de México 1986.

Sin embargo, en los siguientes 10 enfrentamientos en Lima, Perú ha logrado solo cuatro empates y ha sufrido cuatro derrotas, incluyendo la última en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022:

Qatar 2022: Perú vs. Argentina: 0-2

Rusia 2018: Perú vs. Argentina: 2-2

Brasil 2014: Perú vs. Argentina: 1-1

Sudáfrica 2010: Perú vs. Argentina: 1-1

Alemania 2006: Perú vs. Argentina: 1-3

Corea – Japón 2002: Perú vs. Argentina: 1-2

Francia 1998: Perú vs. Argentina: 0-0

Estados Unidos 1994: Perú vs. Argentina: 0-1

México 1986: Perú vs. Argentina: 1-0

México 1970: Perú vs. Argentina: 1-0

Uno de los enfrentamientos más memorables en las Eliminatorias Sudamericanas fue cuando Perú y Argentina igualaron 1-1. En ese partido, el equipo dirigido por José Guillermo Del Solar logró un empate agónico en los últimos segundos con un gol de Johan Fano, gracias a una jugada brillante de Juan Manuel Vargas que sigue siendo recordada.

Otro enfrentamiento que quedó en la memoria fue bajo la dirección de Ricardo Gareca, cuando Perú y Argentina empataron 2-2, con goles de Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Recordemos que la Selección Peruana se encuentra en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con solo un punto, por lo que el duelo contra Argentina es de suma importancia. La afición peruana espera que la Bicolor pueda dar lo mejor en este enfrentamiento crucial.

¿Cuándo fue la última vez que Perú derrotó a Argentina?

La Selección peruana logró derrotar a Argentina por 1-0 el 23 de junio de 1985. El gol fue marcado por Juan Carlos Oblitas y el partido fue válido por las Eliminatorias al Mundial de México 1986.

¿Cómo le está yendo a Perú en las Eliminatorias al Mundial 2026?

La Selección Peruana actualmente se encuentra en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con un solo punto. Luego de jugar tres partidos y dos derrotas.