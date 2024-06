Pedro Gallese no aguantó la derrota de Perú ante Canadá por la Copa América 2024 y disparó a la falta de efectividad de los atacantes.

El guardameta Pedro Gallese no pudo hacer nada para que Perú no pierda por 1-0 ante Canadá. Sufriendo la derrota en el marco de la fecha 2 del Grupo A de la Copa América 2024, el portero descargó su ira y dejó en claro su molestia por la falta de gol.

Hablando con la prensa en la zona mixta, Pedro Gallese trató de contenerse, pero su mensaje entre líneas fue claro y analizó la situación de Perú en la Copa América 2024: “Se nos complican las cosas. Nos queda un partido, pero a Perú no se le puede dar por muerto nunca”.

Revelando que fue seleccionado para el doping, Pedro Gallese mencionó que no escuchó el mensaje final de Jorge Fossati: “Al final me tocó doping, no pude escuchar lo que dijo el profesor. En el medio tiempo nos dijo que tuvieramos más paciencia a la hora de definir, ahora toca levantar la cabeza”.

Dejando en claro que si bien él puede evitar los goles, de nada sirve si los delanteros de Perú no convierte. Así pues, buscando regular su comentario, habló de la falta de efectividad: “Con el 1-0 nos fuimos con todo para arriba y tuvimos ocasiones, pero ya está. Ahora toca revisar lo que pasó hoy y trabajar el partido que viene”.

Perú jugando ante Chile por la Copa América 2024. (Foto: IMAGO)

Ahora Perú tendrá que chocar ante Argentina este sábado 29 de junio. Enfrentándose en el Hard Rock Stadium de Miami, el partido será definitivo para el cuadro de Jorge Fossati pues puede quedar fuera de la Copa América 2024 o pasar, si es que se dan ciertos resultados.

¿Cuánto gana Pedro Gallese en Orlando City?

Pedro Gallese gana 66 mil dólares en Orlando City, según MLS Players Association. Teniendo una temporada más, toda la 2024, el portero se embolsaría un total de 800 mil dólares si cumple su contrato.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Gallese en Orlando City?

Pedro Gallese tiene contrato en Orlando City hasta diciembre del 2024. El club Orlando City tiene la opción de renovarle un año más, pero Alianza Lima también entraría en la puja por tenerlo.