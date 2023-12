Un nuevo enfrentamiento ha nacido en el fútbol peruano. Se trata de Sergio Peña, volante de la Selección Peruana. El deportista tuvo unas desafortunadas declaraciones sobre Oliver Sonne y sobre los excracks que han vestido la camiseta de la ‘Bicolor’. Menospreciándolos al decir que ninguno jugó un Mundial, el periodista Gonzalo Núñez salió en defensa de los ofendidos.

Declarando para el programa de YouTube ‘A Presión Radio’, Gonzalo Núñez no toleró las declaraciones de Sergio Peña y le respondió con todo: “Nunca trascendió. Jorge Fossati no lo va a llamar”, empezó en su discurso. Aumentando la intensidad del sarcasmo, continuó: “Habla como si fuera Zidane. Lo mejor que hizo fue un pase contra Colombia”, siguió.

Luego, tomando otro tipo de postura, Gonzalo Núñez también cuestionó las declaraciones que Sergio Peña tuvo contra Oliver Sonne, su compañero en la Selección Peruana: “¿Para qué mete a Sonne? Porque nadie habla de él”, cerró en su punzante comentario.

Pero Gonzalo Núñez no es la única persona que ha cuestionado las palabras de Sergio Peña. Sufriendo el desprecio de las redes sociales, los usuarios también han expresado su rechazo. Con frases contundentes, se puede leer: “Su envidia es evidente”, “Solo sale en programas de farándula”, “El ‘Chorri’ hizo más que Peña”.

Núñez cuestionó a Peña. (Video: Youtube A Presión Radio)

Brindando todo el contexto de la situación, las declaraciones de Sergio Peña llegaron durante la emisión del programa de YouTube ‘Entre Ceja y Ceja’. Hablando sobre las críticas que han tenido los actuales jugadores de la Selección Peruana, el volante atacó a los cracks del pasado.

¿Qué dijo Sergio Peña que provocó la ira de Gonzalo Núñez?

“Todo el mundo critica, incluso los exjugadores. Es un tema que me tiene harto”, comenzó Sergio Peña. “Hay exjugadores y ‘exjugadores’. Que venga Claudio Pizarro es diferente que venga, no voy a decir nombres, pero que otros jugadores que están hablando cuando en su momento no llegaron ni siquiera al repechaje”, expresó el volante.

¿Qué dijo Sergio Peña sobre Oliver Sonne?

Sergio Peña también tuvo palabras para aquellos que idolatran a Oliver Sonne en la Selección Peruana: “Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver Sonne y no saben. Lo aman sin ni siquiera verlo visto”, comenzó. “Pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo como Aldo Corzo, como Luis Advíncula. Pienso que puedes querer a un jugador, pero no puedes faltar el respeto a los otro”, cerró.