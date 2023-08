Alianza Lima debe ser el club con peor suerte en este ámbito, no puede completar un plantel sano desde hace bastante tiempo. Los íntimos comenzaron a tener lesionados en los momentos claves del año, y todavía lo siguen padeciendo de forma constante.

Se podría decir que la preparación en la pretemporada no fue buena, después se podría utilizar el tema de las revisiones médicas discretas. Ese último aspecto fue denunciado por el ex médico principal de tienda íntima, quien se marchó por las críticas en demasía.

No existe una ciencia cierta, no hay una sola materia para poder determinar el motivo principal de tantas bajas. Si hacemos un conteo rápido, vemos que son 10 futbolistas los cuales no están aptos para el trabajo rutinario del profesor Mauricio Larriera.

Las más recientes bajas son Jairo Concha y Ricardo Lagos, quienes tienen temas muy leves, recién sintieron molestias físicas en la fecha terminada en Cusco. Pero igual, se suman a la lista expuesta por el Diario Líbero, en un artículo especializado del periodista Diego Sotomayor.

La lista interminable de lesionados en Alianza Lima:

Carlos Zambrano: Desgarro isquiotibial. En proceso de rehabilitación en Videna. Volverá luego de los partidos de Perú.

Bryan Reyna: Contractura muscular. También se rehabilita en Videna. Tiene para dos semanas más.

Pablo Sabbag: Esguince de tobillo. Le faltan días de recuperación. Con chances de reaparecer.

Yordi Vílchez: Inflamación de rodilla. Estaba a disposición ante Cienciano, pero el DT prefirió darle más descanso.

Santiago García: Inflamación de rodilla. Fue baja un día antes del viaje a Cusco. Aún no se determina su proceso de recuperación.

Franco Zanelatto: Esguince de rodilla. Su caso fue similar al de García. Podría volver el sábado en Matute.

Andrés Andrade: CRUZADOS Y MENISCOS. Fue operado en los ligamentos. Se perderá el resto del 2023.

Franco Saravia: Se recupera de una fractura del quinto dedo de la mano derecha.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando enfrente a Alianza Atlético en Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Christian Cueva, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día sábado 26 de agosto por la fecha 11 del Torneo Clausura y enfrentará a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva.