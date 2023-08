Nueva semana de mercado para este Fútbol Club Barcelona que no puede entenderse sin entrada y salida de jugadores a solo una semana y media de que todo cierre por el viejo continente. En medio de todas las expectativas alrededor de los fichajes que puede recibir Xavi, desvelan cómo el nombre de Marcos Alonso puede convertirse más pronto que tarde en una baja.

Todo pasa nuevamente por la inscripción de las fichas del primer equipo ante LaLiga e igualmente por una situación económica donde la entidad basa cada uno de sus movimientos. El ex lateral de Real Madrid o Chelsea sigue sin ser habilitado para jugar los torneos nacionales y COPE desvela que todo puede ocurrir hasta el 2 de septiembre. Pesimismo de momento.

“Barcelona tiene que dar salida a alguno de sus futbolistas y hoy te diría que la noticia es que no me garantizan la continuidad de Marcos Alonso. Lleva dos partidos en la grada porque no ha sido inscrito gracias a su ficha, es una de las más altas de la plantilla…Tiene una oferta de Inglaterra para un traspaso simbólico y si bien la idea del jugador es quedarse, ni el Barça ni su entorno son tan tajantes a la hora de pensar en su continuidad”, reporta Helena Condis.

Joao Cancelo y Félix, en el aire

La operación alrededor del lateral izquierdo del Manchester City entra en su semana definitiva. Los culés ofertan un préstamo con opción de compra que por el Etihad pretenden que incluya un cargo. Cancelo se acerca y mientras tanto se dan conclaves para saber si el gran descarte de Atlético de Madrid puede o no cumplir su sueño de jugar para Barcelona. Más información de COPE.

“Ya lo venimos diciendo desde hace días, va a ser la gran operación del Barça en el último día de mercado y sobre la bocina. Joan Laporta y Jorge Mendes desde hace tiempo que hablan sobre la operación y si bien Xavi no la ve clara, es un compromiso del presidente con el representante de jugadores…Recordemos que es el agente de Ansu Fati, Alejandro Balde y Lamine Yamal”, cierra Condis sobre un Barcelona que apunta a ser uno de los grandes protagonistas en este final de mercado. Habrá movimiento de varias fichas.