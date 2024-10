La particular foto que publicó CONMEBOL de Luis Advíncula

En el marco de la fecha doble de octubre de las Eliminatorias Sudamericanas, la cuenta oficial de CONMEBOL en X publicó varias imágenes de los seleccionados más importantes de cada país. Así pues, llevándolo al terreno jocoso, la entidad eligió a Luis Advíncula como representante de la Selección Peruana.

Pero no solo fue una foto de Luis Advíncula, la imagen que eligió CONMEBOL fue editada de tal manera que el lateral derecho de la Selección Peruana se veía diminuto. Eligiendo la instantánea de cuando ‘Lucho’ jugó la Copa América 2024, la imagen rápidamente se viralizó.

Mostrando una versión en miniatura de Luis Advíncula, la imagen parte de la realidad, pero fue editada para tener al personaje en versión mini. Con el balón en las manos, el gesto para hacer lo que parece un saque de esquina y la mirada en modo concentración, la foto rápidamente ganó likes y comentarios.

¿Luis Advíncula debe jugar el Perú vs. Uruguay?

Luis Advíncula jugando para Perú.

Todo esto se dio en el marco del partido que sostendrá Perú ante Uruguay este viernes 11 de octubre. Chocando por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cotejo se realizará en el estadio Nacional desde las 20:30 horas de Perú.

Por el lado de Luis Advíncula, el lateral derecho es duda y puede que no dispute el partido. Teniendo un golpe según reportes médicos, tal parece que Jorge Fossati no lo tomará en cuenta y esperará a que se recupere al 100% para el duelo entre Perú vs. Brasil.

¿Cuánto gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 90 mil dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Advíncula en Boca?

Luis Advíncula renovó con Boca Juniors y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral es un referente luego de haber conquistado cuatro títulos.