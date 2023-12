Universitario de Deportes salió al mercado internacional para buscar un nuevo entrenador. Teniendo la tarea de encontrar el sustituto de Jorge Fossati para el centenario crema, el cuadro peruano habría encontrado al reemplazo ideal. Llegando la noticia a través de distintos medios de prensa, el elegido sería Fabián Bustos.

Y es que el técnico argentino tiene varias razones que motivan a Universitario de Deportes. Estando en condición de libre, ganando campeonatos en otros países de la región y con la disponibilidad de llegar al cuadro crema de manera inmediata, Fabián Bustos tiene los argumentos necesarios.

“En el cuerpo técnico de Fabián Bustos, candidato a dirigir Universitario, se encuentra como asistente Edgardo Adinolfi que trabajó con Gregorio Pérez en el cuadro crema”, comentó la cuenta de Charla Táctica en sus distintas redes sociales sobre la llegada de Fabián Bustos a Universitario.

Como se recuerda, actualmente Fabián Bustos no tiene ningún equipo a cargo luego de su paso por el América Mineiro de Brasil. No logrando los resultados requeridos, el técnico fue cesado del puesto de entrenador en noviembre y hasta la fecha no ha encontrado club.

Pero también es cierto que Fabián Bustos ha sido campeón en otro país. Logrando el título con Delfin SC de Ecuador, el técnico argentino se coronó con la gloria máxima en el 2019. Luego, siguiendo con su camino de trofeos, otra vez fue campeón de Ecuador con Barcelona de Guayaquil en el 2020.

¿Qué curiosidad tiene Fabián Bustos si llega a Universitario?

Fabián Bustos tiene la enorme curiosidad de ser hermano de Carlos Bustos, extécnico de Alianza Lima. Como se recuerda, Alianza Lima y Universitario son máximos enemigos del fútbol peruano, pero tal parece que el cuadro crema podría tener al hermano del exestratega íntimo.

¿Por qué Universitario necesita un técnico?

Universitario necesita un técnico luego de la salida de Jorge Fossati. El estratega uruguayo fue campeón con el cuadro crema y por eso fue llamado a la Selección Peruana, pero dejó su plaza vacante.