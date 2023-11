Jorge Fossati está pensando solamente en Universitario de Deportes, pero de costado podría estar oyendo lo que pasa con la Selección Peruana. Es normal, viene de ser campeón nacional en el fútbol peruano con un grande como el conjunto merengue. El entrenador uruguayo es considerado como uno de los mejores profesionales en los últimos tiempos.

Por lo que consiguió en poco tiempo, y evidentemente se le sondea para poder coger el buzo de la Selección Peruana si todo sale bien. Es más, en una entrevista para su país, le tocaron el tema, y no le huyó. Salió jugando como en sus mejores momentos, cuando era un portero de jerarquía, quien se llevaba todas las miradas. Dejando sonrisas de por medio en esta nota bastante llamativa.

El periodista uruguayo, Julio Ríos, habló con Jorge Fossati hace un tiempo, no tan atrás, y le dio una opinión cercana: “Sigo mucho lo de Universitario y tomé mucho conocimiento de la ‘U’, y le decía a los compañeros, no sé si Jorge Fossati llegará a terminar en la selección peruana. Yo sé que tiene técnico en estos momentos, pero está complicado, pero no sé si termina en la selección de Perú”.

Respondió el profesor de Universitario de Deportes con una experiencia y jugada maestra espectacular. Vistiéndose como un enorme profesional, que se puede sacar la responsabilidad de una pregunta bien hecha, con solamente unas frases para romper en risas: “Alo, Alo, Alo… Estas comunicaciones de acá son bravas”. Jorge Fossati es así, un tipo con carisma, pero respetuoso en todo el sentido de la palabra.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el recambio en la Selección Peruana?

Ya saliendo un poco de la broma. Le pidieron un concepto sobre lo que pasa hoy en Perú, donde no existe el famoso recambio, y el entrenador campeón en tienda merengue del 2023 mencionó: “Sí, no hay tanto recambio tampoco porque ya con Ricardo Gareca que fue el último, ya no había Jefferson Farfán. Paolo Guerrero sigue jugando, que es el mayor de todos, y demuestra plena vigencia”.

¿Qué opinión tiene Jorge Fossati sobre Gianluca Lapadula?

Al ser una nota pasada, donde todavía no se sabía bien si iba a estar El Bambino. Jorge Fossati tomó referencia de ese detalle, para poder demostrar que sabe donde está trabajando: “Creo que hay un gran ausente y ese es Gianluca Lapadula, pero es un problema de lesión. Pero por encima de todo, no ha encontrado un juego colectivo importante como para imponerse rivales que uno puede pensar que pudo hacer”.

¿Qué títulos ganó Jorge Fossati como entrenador?

A sus 70 años, El Abuelo supo dirigir con éxito Peñarol, donde fue campeón de la temporada 1996. Después en su paso por la Liga de Quito en Ecuador en 2003, se llevó la Serie A, además, Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana de 2009. Junto a su estancia por Catar con el Al Sadd, donde se llevó todo lo que tuvo por delante. Un exitoso director técnico, sin duda alguna.