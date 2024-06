Los Tres Leones no levantan en la Eurocopa. En Inglaterra sufren por su selección y piden a Guardiola como el próximo entrenador. Southgate, más que cuestionado.

Inglaterra se ha clasificado como primera de grupo, evitará a varios candidatos antes de la final y está invicto, pero las críticas no cesan. Los problemas en el juego de los hombres de Gareth Southgate vuelven a desatar una oleada de críticas contra uno de los favoritos en la Eurocopa. Por el Reino Unido vuelven a clamar para que Pep Guardiola tome las riendas de un equipo venido a menos con cada minuto que ha pasado en el torneo.

“Con esta generación de jugadores, creo que Pep Guardiola haría maravillas con ella. Costaría mucho dinero traerlo, pero en realidad podría estar listo aportar un poco de fútbol internacional. Él conoce este país. Creo que miraría a todos esos jugadores y diría: ‘Guau’“. Son palabras textuales de Glenn Hoddle, ex entrenador de Inglaterra en The Sun que podrían resumir el sentir general de un país con más preguntas que respuestas por estas horas. Preocupa el juego de los Tres Leones e igualmente las declaraciones de Gareth Southgate post Eslovenia.

Harry Kane, Jude Bellingham, Trent Alexander Arnold, Cole Palmer, Buyako Saka, Declan Rice, Phil Foden….La lista de talentos es inmensa, así como la incapacidad de verles rendir en un grupo donde ni ante Dinamarca, Serbia o Eslovenia se vio a la candidata Inglaterra. El Reino Unido vuelve a pedir por un Guardiola que ha venido siendo relacionado con el banco de suplentes británico desde hace meses.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa…Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, son palabras de Guardiola a ESPN Brasil en febrero. El catalán tiene contrato hasta el 2025 por un Manchester City donde desde hace meses ha empezado el operativo seducción para renovarle. ¿Inglaterra? Pues ahí Gareth Southgate tiene contrato hasta el final de la Eurocopa. No olvidemos que sonó hace un tiempo para dirigir a la Verdeamarelha por 12 millones de euros anuales.

Gareth Southgate y sus hombres, cada vez más cuestionados en Inglaterra: IMAGO

La ausencia de pegada, la falta de intensidad y la sensación de una desconexión general son el mayor de los miedos de los medios ingleses. Figuras de la talla de Gary Lineker también han criticado a un Gareth Southgate cuyo sistema como convocatoria ya dejó duras críticas en la previa. Para que nos hagamos una idea, Luke Shaw, único lateral izquierdo de la convocatoria, fue llamado al torneo lesionado y no tiene fecha de retorno. El sueño de cada vez más voces es un Guardiola al que no le queda mucho tiempo en el vigente campeón de la Premier League.

¡Southgate alaba a su equipo!

Fue caliente la rueda de prensa de anoche. Lejos de cuestionar lo hecho hasta aquí, Gareth Southgate puso en valor lo conseguido hasta aquí por sus hombres: “Creo que hemos mejorado mucho con el balón y hemos creado algunas buenas oportunidades. Es un trabajo duro para nosotros en este momento no conseguir ese acierto delante de la portería”.

La alternativa a Guardiola

El tiempo dirá si Pep es o no una posibilidad, pero ni mucho menos es el único que puede llegar a la selección inglesa. Nombres como Graham Potter no terminan de cerrar su arribo a un nuevo club a la espera de saber que ocurre con Gareth Southgate y la selección inglesa. Cuando termine la Eurocopa se vienen novedades en el combinado británico.