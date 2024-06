Se viene el final de la fase de grupos de la Eurocopa de Naciones. Francia e Inglaterra completaron sus zonas anoche con una nueva decepción a nivel de fútbol mientras su lugar en el cuadro de octavos ya se encuentra más que definido. Ojo a los partidazos que pueden llegar en unos cuartos de final donde la mitad de cuadro puede esconder a la gran mayoría de los aspirantes al título en Berlín ¿Se viene un Kylian Mbappé vs. Cristiano Ronaldo?

Eslovaquia vs. Rumanía, Bélgica vs. Ucrania, Portugal vs. Georgia y Republica Checa vs. Turquía. Serán los duelos que cerrarán la fase de grupos donde ya ha caído eliminada la Croacia de Luka Modric y donde Francia no pasará como primero a octavos. Los duelos de octavos que se encuentran definidos anticipan unos cuartos de final apasionantes. Inglaterra, pese al bajo nivel mostrado, queda del lado más amable del cuadro en la previa.

Alemania abrirá la fase de octavos el día 29 de junio. Dinamarca será su rival en Dortmund y el vencedor de dicho choque se medirá ante el vencedor del partido que unirá a España con uno de los mejores terceros en Colonia sobre la tarde del 30 de junio del 2024. Si La Roja y el local pasan, hablamos de un choque de cuartos donde se verían las caras en Stuttgart los dos máximos ganadores en la historia de la Eurocopa con tres ediciones por nación. Camino difícil a las semis de Múnich, donde puede esperar incluso un rival más exigente.

Y es que Austria revolucionó el grupo de Francia. Su victoria ante Países Bajos y el empate de Le Bleus manda a Mbappé al lado menos amable de los choques de octavos. Se medirán los de Didier Deschamps con el segundo del Grupo E (Hoy Bélgica), para buscar un lugar en los cuartos frente al vencedor de Portugal vs. uno de los mejores terceros. Hamburgo el próximo 5 de julio puede reunir a Cristiano Ronaldo frente a la actual estrella del Real Madrid. De ahí saldría el rival de España/Alemania en esta predicción.

¿Y al otro lado? Pues un camino más amable en la previa. Inglaterra jugará ante uno de los mejores terceros y frente al vencedor del Suiza vs. Italia si pasa a cuartos. La buena noticia para los de Gareth Southgate llega al saber como por arriba tendrán rivales como Austria, Rumania/Bélgica/Eslovaquia/Ucrania y Turquía o Republica Checa. Eso sí, hay chances de medir fuerzas con Países Bajos el 30 de junio en Gelsenkirchen.

Las selecciones eliminadas de la Eurocopa

Escocia, Albania, Serbia y Polonia dicen adiós tras ser colistas de sus respectivas zonas. Lo mismo le ha ocurrido a Croacia tras los empates del último turno de partidos de anoche. A esta hora y a la espera de los partidos de hoy, el resto de eliminados serían Ucrania, República Checa y Georgia.

Historial Mbappé vs. CR7

Si la suerte nos da dicho choque reviviremos la final del 2016 ganada por los lusos. En el historial general de ambas selecciones manda Francia con 19 victorias sobre 6 de Portugal. Si vamos únicamente a los ciclos de CR7 vs. Mbappé, encontramos un empate a dos de la pasada Eurocopa y un par de choques por la Nations League 2020/2021. Ahí Le Bleus venció en una ocasión por mínima y se cerró otra igualdad a cero.