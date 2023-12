Luego de varias semanas de negociaciones, la Federación Peruana de Fútbol por fin pudo arreglar la salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana. Ahora sí estando todo comunicado de manera oficial, el estratega no ocupa más el cargo, pero se llevó una millonaria suma para dejar el puesto vacante.

Si bien Juan Reynoso buscó que se honre el pago de todo su salario, la Federación Peruana de Fútbol no aceptó y tuvieron que llegar a un concilio. Sabiendo que el técnico firmó hasta el 2025, el estratega exigía un pago alrededor de los 2.5 millones de dólares.

Con toda esta información, desde Bolavip estamos en condiciones de afirmar que al final Juan Reynoso solo llegó a relegar el monto de 330 mil dólares. Con esto, al final la Federación Peruana de Fútbol le pagó al técnico la suculenta suma de 2.1 millones de dólares o cerca a 8 millones de soles.

Asegurándose con este monto gran parte de su futuro, el dinero es solo el mecanismo que ha encontrado la Federación Peruana de Fútbol para deshacerse de un técnico que no quería dejar el cargo. Siendo evidente que las cosas no iban bien con Juan Reynoso, al final el técnico no se quería ir y tuvieron que pagarle para que deje el puesto.

También, en esa línea de la información, se conoció que algunos jugadores no habrían estado con su forma de entrenar y con las decisiones que tomaba Juan Reynoso. Según los reportes periodísticos, Paolo Guerrero y Pedro Gallese eran dos de los que no estaban conformes con la forma en que jugaba la Selección Peruana.

¿Cuántos puntos hizo la Selección Peruana con Juan Reynoso?

Al mando de Juan Reynoso, la Selección Peruana solo hizo 2 puntos de 18 posibles por las Eliminatorias Sudamericanas. No logrando el objetivo, solo empató ante Paraguay y Venezuela, y perdió ante Brasil, Chile, Argentina y Bolivia.

¿Qué técnicos podrían reemplazar a Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Hay tres nombres que podrían tomar el cargo de entrenador en la Selección Peruana: el técnico uruguayo Jorge Fossati, el entrenador argentino José Néstor Pékerman o el estratega argentino Ricardo Gareca.