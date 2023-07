Universitario de Deportes cayó por 1-0 contra Corinthians por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana 2023. El cuadro brasileño jugó con un equipo lleno de alternativas y aun así no tuvo problemas en vencer a los cremas.

No obstante, una situación complicada viven los merengues, es que luego de perder ante los brasileños, su preparador físico Sebastián Avelino ha sido acusado por racismo y debido a eso, ha sido detenido por las autoridades de ese país.

Sin embargo, muchos se están atreviendo a opinar sobre el tema y uno de ellos ha sido Christian Ramos, quien dejó un mensaje fuerte y manifestó su conformidad con la ley brasileña en contra de uno de los integrantes del plantel crema.

“Si hay esas imágenes, tiene que ir todo el peso de la ley. Es Brasil, ahí las leyes son distintas, más fuertes sobre el racismo. Me parece bien. A nadie le gusta ser insultado por su color de piel. La justicia ya vio eso. Tiene que sancionarse. No puede quedar impune, aquí si podría quedar impune”, comentó para Willax Deportes.

Por último, el defensa del Sport Boys aseguró que sí ha sufrido actos de racismo en el Perú y que es muy preocupante para él, porque cuando sucedían estos actos en un partido de fútbol, el árbitro decía que lo iba a suspender, pero al final quedaba en nada.

“En Perú sí he sufrido estos actos. Hacían los sonidos de mono. Era preocupante, ya que el árbitro decía para suspender y al final no lo suspendía. Sacaban un comunicado en Twitter y después todo quedaba en nada. Es un ejemplo Brasil al sancionar eso. Me parece bien. Todo el mundo dice que es criollada y parte de nosotros, pero no es así”, añadió.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario contra Corinthians?

Universitario de Deportes recibirá a Corinthians, el martes 18 de julio, a las 19:30 hrs. (hora peruana), por la vuelta de Copa Sudamericana.