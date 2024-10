Liga 1 radical: Confirmó contundente noticia sobre Alianza Lima y Universitario

La recta final del Torneo Clausura 2024 empieza a andar y los cuadros inmiscuidos en la lucha por el título ya saben la última noticia que dio la Liga 1 de Perú. Conscientes que tanto Alianza Lima como Universitario tienen la opción de ser campeones, la situación se podría volver complicada luego de una reciente información.

Sucede que la Liga 1 hizo oficial la programación de la última fecha del Torneo Clausura 2024. Sabiendo que Universitario y Alianza Lima son los más interesados en saber a qué hora y qué día jugarán, el anuncio especificó ese detalle, pero dejó otros en el aire.

Así pues, sucede que la última fecha del Torneo Clausura 2024 se jugará los días sábado 2 y domingo 3 de noviembre. Marcando que el sábado tendrán actividad los clubes que luchan por el descenso, el día domingo se enfrentarán los que pueden salir campeones de Perú.

¿Cuándo se juega la última fecha del Torneo Clausura 2024?

En ese sentido, la Liga 1 estableció que Alianza Lima se medirá ante Cusco FC en horario simultáneo al Universitario vs. Chankas. Ambos partidos se darán este domingo 3 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú. Caso contrario al Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos y FBC Melgar contra Deportivo Garcilaso, que todavía no tiene hora oficial.

Con todo ello, también se conoció que la lucha por la permanencia en la Liga 1 se resolverá el sábado 2 de noviembre. Así pues, UTC chocará ante Sport Huancayo desde las 3:15 PM, mismo horario para Mannucci ante Sullana y a la espera de la confirmación de Grau vs. Vallejo y ADT vs. Boys.

¿Cuántas veces Universitario y Alianza Lima han definido el título de la Liga 1?

En total, Alianza Lima y Universitario han definido el título de la Liga 1 en siete veces. Según los registros, el cuadro crema ganó en 5 y el plantel íntimo se coronó en 2.

¿Por qué hay tanta rivalidad entre Universitario y Alianza Lima?

Siendo los equipos más populares del fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario empezaron a escribir su historia desde el primer partido que enfrentaron. Chocando por primera vez un 23 de septiembre de 1928, ese día el partido no terminó por un enfrentamiento a bastonazos, escribiendo así su accidentada historia.

